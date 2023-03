Europa e Conference : dove vedere Juve, Roma e Fiorentina

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Roma, Fiorentina e Juve: Dybala, Jovic e Vlahovic

Quattro italiane alla caccia dei quarti delle coppe europee. Dopo l’occasione sprecata dalla Lazio nell’andata di Conference, per la sconfitta per 2 a 1 all’Olimpico contro l’AZ Alkmaar, giovedì toccherà alla Fiorentina tenere alto il nome delle italiane nella competizione, mentre Juventus e Roma saranno impegnate in Europa League. I Viola di Vincenzo Italiano ospiteranno in casa i turchi del Sivasspor, i bianconeri i tedeschi del Friburgo e i giallorossi gli spagnoli della Real Sociedad. Ecco come vedere le partite in TV e in streaming.

Europa e Conference: le partite delle italiane

Con i 15 punti di penalizzazione in campionato i Bianconeri puntano tutto sull’Europa League non solo per cercare di portare a casa un trofeo continentale che manca da 27 anni, ma soprattutto per centrare la qualificazione in Champions League, obiettivo vitale per le casse del club.

La vittoria finale passa innanzitutto dal Friburgo, squadra dell’ala della nazionale italiana con passaporto tedesco Vincenzo Grifo, che sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera. Sarà la prima volta che le due società si incontreranno, inedito in assoluto per i tedeschi contro una formazione italiana.

Il Friburgo è stata una delle tre squadre imbattute della fase a gironi di questa edizione dell’Europa League (insieme a Real Betis e Fenerbahçe), ma la Juventus Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro formazioni tedesche in competizioni Uefa: l’ultima sconfitta è arrivata contro il Bayern Monaco per 4-2 ai supplementari del ritorno degli ottavi di Champions, il 16 marzo 2016.

Meno incoraggianti gli ultimi risultati casalinghi della Roma con le squadre provenienti dalla Liga: i Giallorossi hanno vinto solo una delle sette partite giocate all’Olimpico contro le formazioni spagnole.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano può contra in Europa su tutto un altro passo rispetto ai risultati ottenuti in campionato: dopo la sconfitta per 3 a 0 contro il Basksehir, i Viola hanno ottenuto sei vittorie in sei partite con 20 gol fatti, grazie anche alle sei reti del capocannoniere del torneo Luka Jovic.

Europa e Conference : dove vedere Juve, Roma e Fiorentina

Juventus-Friburgo, Fiorentina-Sivasspor e Roma-Real Sociedad si potranno vedere giovedì 9 marzo in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita della Roma è disponibile a partire dalle 18.45 per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 252). Stessi canali della Juventus ma con calcio d’inizio alle 21, in contemporanea con gara della Fiorentina su Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253).

Tutte e tre le gare saranno trasmesse anche su Now TV che propone in streaming il grande calcio della Serie A, di Champions, Conference e Europa League.

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su Dazn.

