Conference League, come vedere Lazio-AZ Alkmaar

Fonte: ANSA Il capitano e centravanti della Lazio, Ciro Immobile

In anticipo di 48 ore rispetto alle concorrenti la Lazio scende in campo domani per inaugurare gli ottavi di Conference League contro l’AZ Alkmaar. I Biancocelesti, retrocessi dall’Europa League e qualificati dopo lo spareggio con il Cluj, tornano in Europa sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria insperata in campionato contro la capolista, in fuga verso lo scudetto. Maurizio Sarri però non si fa illusioni e riporta tutti con i piedi per terra: “Il successo sul Napoli ci dà più convinzione? No, per noi è un pericolo” ha detto il tecnico in conferenza richiamando i suoi all’ordine affinché mantengano alta la concentrazione.

Conference League, Lazio-AZ Alkmaar: la partita

“Lo si è visto dopo la vittoria per 4-0 sul Milan” ha spiegato l’allenatore dei Biancocelesti, “se andiamo in appagamento caliamo a livello motivazionale. Non ripetiamo gli errori commessi” è l’allerta lanciata ai giocatori.

“Ora dobbiamo vedere se riusciamo a gestire questo risultato in un modo diverso” ha detto ancora “ma la squadra è cresciuta e l’apporto difensivo di tutti è superiore non solo quello dei singoli difensori”.

La squadra di Sarri ospiterà all’Olimpico gli olandesi dell’AZ Alkmaar, qualificati direttamente agli ottavi di Conference League dopo aver chiuso in modo convincente il girone E con cinque vittorie (e la sola sconfitta in trasferta contro L’Apollon Limassol), 12 gol fatti e 6 subiti.

Nelle competizione europea la Lazio è imbattuta in casa dalle ultime otto partite. Ma il tecnico toscano dovrà rinunciare a una colonna portante della formazione capitolina come Ciro Immobile. Il capitano è uscito dolorante proprio nella sfida di venerdì contro il Napoli, nella quale ha rimediato una “lesione di primo grado del flessore della coscia sinistra” come comunicato da club.

Le due squadre si affronteranno per la prima volta nella loro storia in una competizione europea. La Lazio ha già giocato in passato contro le olandesi Vitesse, PSV Eindhoven, Feyenoord e Sparta Rotterdam, mentre l’AZ Alkmaar si è confrontata con tre squadre italiane, Inter, Udinese e Napoli con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte in sei gare.

Conference League, dove vedere Lazio-AZ Alkmaar

Lazio-AZ Alkmaar si potrà vedere in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita della Lazio è disponibile per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (numero 254), su SkyGo e Now TV che propone il grande calcio della Serie A e della Champions League in streaming.

Calcio di inizio alle 18.45 allo stadio Olimpico di Roma, martedì 7 marzo, stessa sera in cui si potrà vedere il ritorno degli ottavi di Champions tra Chelsea-Borussia Dortmund e Benfica-Club Brugge, come abbiamo spiegato qui.

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su Dazn.