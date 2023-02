Conference League, come vedere Cluj-Lazio e Fiorentina-Braga

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Lazio e Fiorentina, Ciro Immobile e Arthur Cabral

Ultimo round per le italiane di coppa prima del sorteggio per gli ottavi di Europa e Conference League. Mentre Juventus e Roma dovranno riscattare i risultati insoddisfacenti dell’andata, Lazio e Fiorentina possono contare sui successi rispettivamente contro Cluj e Braga per superare il turno. In particolare i Viola hanno mostrato ancora una volta in coppa la faccia più splendente della medaglia: con la vittoria 4-0 in Portogallo possono ospitare i propri avversari con la consapevolezza di avere il passaggio alla prossima fase sotto controllo. Più in bilico la situazione della squadra di Maurizio Sarri, che dovrà volare in Romania per consolidare l’1-0 dell’Olimpico.

Spareggi Conference League, Lazio e Fiorentina: le partite

L’allenatore del Cluj Dan Petrescu non ha nascosto la sua delusione per la sconfitta contro la Lazio, ma i rumeni hanno ancora la carta della spinta del proprio tifo in casa, dove hanno raccolto 14 vittorie nelle ultime 19 partite.

D’altro canto la Lazio ha mostrato di avere avuto qualche difficoltà in trasferta, dove ha segnato soltanto sette gol nelle ultime otto partite. Inoltre Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Pedro operato al naso con Milinkovic-Savic ancora in forte dubbio per un virus intestinale e Alessio Romagnoli alle prese con un infortunio muscolare.

Tutta un’altra sfida attende il Braga in casa della Fiorentina: i portoghesi dovranno affrontare l’impresa quasi impossibile di ribaltare il 4-0 subito in casa, punteggio che ha eguagliato il risultato con più scarto nella, seppure giovane, competizione.

I Viola sono stati bravi ad approfittare dell’uomo in più dopo l’espulsione di Vitor Tormena, ma in coppa hanno fatto vedere nuovamente di avere un altro passo. “Sapevamo di giocare una partita difficile, ma siamo stati quasi perfetti” ha detto il centrocampista dei viola Riccardo Saponara, “anche prima che rimanessero in 10 siamo stati superiori. Non possiamo lasciarci trasportare da questo risultato e dobbiamo continuare a lavorare sodo”.

Spareggi Conference League: dove vedere Lazio e Fiorentina

Cluj-Lazio e Fiorentina-Braga si potranno vedere in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita della Lazio è disponibile per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 254) e in streaming su SkyGo e Now. Anche gara della Fiorentina sarà trasmessa per gli abbonati sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253).

Calcio di inizio giovedì 23 febbraio: i Biancocelesti alle 18.45 allo stadio “Constantin Rădulescu” di Cluj, mentre la Fiorentina al Franchi alle 21 (qui come vedere Nantes-Juventus e Roma-Salisburgo).

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su Dazn.

