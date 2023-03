Conference, dove vedere Sivasspor-Fiorentina e AZ-Lazio

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Lazio e Fiorentina, Pedro e Cabral

Con due stati d’animo diametralmente opposti, Fiorentina e Lazio si preparano ad affrontare una delicata trasferta nel ritorno degli ottavi di Conference. Per andare i quarti i Biancocelesti devono ribaltare il 2-1 subito in casa dall’AZ Alkmaar dopo una sorprendete rimonta. La squadra di Maurizio Sarri arriva da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite tra Serie A e coppa, e si presenterà in Olanda nuovamente senza l’unica vera punta, il capitano Ciro Immobile, a pochi giorni di distanza dal derby di domenica contro la Roma. “Devo essere sincero fino in fondo” ha dichiarato senza fronzoli il tecnico toscano parlando della sfida in Europa,”questa è una gara che va vista con l’ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo e se devo fare una scelta scelgo quella di tre giorni dopo”.

I Viola, invece, dal 4-0 dell’andata dello spareggio contro il Braga di Conference, hanno raccolto sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette, compresa la vittoria per 1-0 in casa contro il Sivasspor, con la quale potranno volare in Turchia sapendo di avere due risultati su due per approdare ai quarti.

Conference, Sivasspor-Fiorentina e AZ-Lazio: le partite

Lazio e AZ Alkmaar si affronteranno per la seconda volta nella loro storia in una competizione europea dopo la gara di andata. I Biancocelesti hanno già giocato in passato contro le olandesi Vitesse, PSV Eindhoven, Feyenoord e Sparta Rotterdam, mentre l’AZ si è confrontata con tre squadre italiane, Inter, Udinese e Napoli con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte in sei gare.

La formazione dell’Eredivise, arriva da una qualificazione direttamente agli ottavi di Conference League dopo aver chiuso in modo convincente il girone E con cinque vittorie (e la sola sconfitta in trasferta contro L’Apollon Limassol), 12 gol fatti e 6 subiti.

Prima della sconfitta dell’andata per 2 a 1, nella competizione europea la Lazio era imbattuta in casa dalle ultime otto partite.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha dimostrato in Europa di avere un altro ritmo rispetto ai risultati ottenuti in campionato, che dovrà confermare in Turchia vincendo dopo l’andata anche il ritorno contro il Sivasspor.

Dopo la sconfitta per 3 a 0 contro il Basaksehir, i Viola hanno ottenuto sette vittorie in sette partite con 21 gol fatti, grazie anche alle sei reti del capocannoniere del torneo Luka Jovic.

Sivasspor-Fiorentina e AZ Alkmaar-Lazio: come vederle

Sivasspor-Fiorentina e AZ Alkmaar-Lazio si potranno vedere giovedì 16 marzo in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su Dazn.

La partita della Fiorentina è disponibile a partire dalle 18.45 per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (numero 254). Per la Lazio il calcio di inizio è alle 21, su Sky Sport Football e Sky Sport (numero 255).

Le due gare saranno trasmesse anche su Now TV che propone in streaming il grande calcio della Serie A, di Champions, Europa e Conference League.