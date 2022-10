Champions League, come vedere Napoli-Ajax in TV e streaming

Fonte: Ansa Champions League, Napoli-Ajax in TV e streaming

Il fine settimana appena trascorso ha confermato come in questo momento, all’interno del calcio italiano, esistano dei meccanismi difficili da comprendere ma che portano nel nostro campionato quella dose di incertezza e imprevedibilità che rende tutto più divertente agli occhi dei tifosi.

Saranno i molti impegni ravvicinati – frutto dello stravolgimento del calendario imposto dai prossimi Mondiali in Qatar di novembre e dicembre – che non danno tregua ad atleti e allenatori; saranno i risultati scadenti che stanno caratterizzando la prima parte dell’anno di molti club di vertice; sta di fatto che l’inizio di stagione si è rivelato assai emozionante per tutti gli appassionati d’Italia e d’Europa.

Champions League, gruppo A: dove vedere Napoli-Ajax in TV e streaming nella serata di mercoledì 12 ottobre

Ed è proprio nel prestigioso palcoscenico delle coppe europee che sarà impegnato il Napoli nella serata di mercoledì 12 ottobre. L’appuntamento è con la quarta giornata della fase a gironi, un momento davvero cruciale per tutte le squadre che cercano la qualificazione alla successiva fase a eliminazione diretta.

I ragazzi allenati dal tecnico Luciano Spalletti saranno impegnati nel match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Si prevede il tutto esaurito per la sfida contro gli olandesi dell’Ajax, squadra che i partenopei hanno già affrontato appena una settimana fa, riportando un successo di proporzioni storiche: gli azzurri hanno trionfato con il risultato di 1 a 6, consolidando il proprio primato in un girone davvero di ferro alla vigilia.

Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona: come vedere Napoli-Ajax in TV e streaming

Stiamo parlando del gruppo A, che oltre alle due compagini vede anche la presenza degli inglesi del Liverpool e degli scozzesi dei Rangers di Glasgow. La situazione, quando si sono disputati tre incontri sui sei totali, vede il Napoli lanciato in testa alla classifica, con 9 punti raccolti su altrettanti disponibili. Distaccati di tre lunghezze ci sono i Reds di Jurgen Klopp, che stanno facendo i conti con un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative (al momento sono solamente decimi in Premier League).

Per trovare i lancieri olandesi (così vengono soprannominati in patria) bisogna scendere al terzo posto, a quota 3 punti. Chiudono la graduatoria i Rangers, ancora fermi a quota zero. Quando mancano ancora tre partite, l’accesso agli ottavi di finale è ancora tutto da determinare, ma un risultato positivo per i partenopei metterebbe una serie ipoteca per il passaggio del turno.

Di seguito tutte le indicazioni sulla quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, con i dettagli sulle partite del gruppo A che andranno in scena nella serata di mercoledì 12 ottobre 2022. Inoltre, riportiamo tutte le informazioni per vedere la partita in TV e in streaming.

Napoli-Ajax (stadio Diego Armando Maradona), mercoledì 12 ottobre, ore 18:45 ( Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go, Sky Sport Uno, Sky Calcio 2, Sky Sport 4K )

(stadio Diego Armando Maradona), mercoledì 12 ottobre, ore 18:45 ( ) Rangers-Liverpool (Ibrox Stadium di Glasgow), mercoledì 12 ottobre, ore 21 (Mediaset Infinity, Sky Go, Sky Calcio 2)

La migliore partita del mercoledì sera (ore 21) viene invece tramessa da Amazon Prime.

