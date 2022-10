Champions, come vedere Liverpool-Napoli in TV e streaming

Fonte: Ansa Liverpool-Napoli, come vederla in TV e streaming

La tre giorni di coppe europee che si appresta a cominciare rappresenta uno spartiacque per tutte le squadre italiane impegnate nelle competizioni continentali. Il calendario della stagione 2022/23 ha subito uno stravolgimento senza precedenti a causa dei concomitanti Mondiali in Qatar che si svolgeranno tra novembre e dicembre : per i club gli impegni sono stati condensati in questo periodo autunnale e così, a differenza di quanto succedeva in passato, i primi verdetti nazionali e internazionali sono già in procinto di essere scritti.

Accade per la Juventus che, dopo aver visto sfumare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ora insegue il terzo posto nel girone; accade per il Milan, che si gioca il passaggio del turno all’ultima giornata; infine, accade anche per Lazio, Roma e Fiorentina, alla ricerca del pass per la fase a eliminazione diretta di Europa League e Conference League (entrambe le competizioni sono visibili tramite un abbonamento a DAZN ).

Il Napoli di scena ad Anfield per l’ultima partita della fase a giorni della Champions League: la classifica del gruppo A

Ad oggi sono solamente Inter e Napoli a poter vantare una relativa tranquillità nell’ultima partita europea prima della sosta. I nerazzurri hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale con un turno d’anticipo e per loro la trasferta contro il Bayern Monaco sarà del tutto ininfluente per la definizione della classifica: chiuderanno al secondo posto. Per il Napoli invece – anch’esso forte della qualificazione già acquisita – il turno conclusivo della fase a gironi di Champions League servirà per delineare la graduatoria finale del gruppo A.

I partenopei voleranno ad Anfield per affrontare il Liverpool nella serata di martedì 1° novembre 2022. Entrambe le squadre non hanno problemi di classifica, sono separate da tre punti (15 il Napoli e 12 i Reds) e il match di scena in Inghilterra servirà unicamente per capire chi conquisterà il primo posto e chi invece passerà il turno come seconda classificata. La partita, dunque, si prospetta affascinante e spettacolare, ma è probabile che le due squadre non vogliano sprecare troppe energie e rischiare nuovi infortuni in un match dalla carica emotiva non proprio altissima.

Champions League, Liveropool-Napoli: tutte le info su data, orario del calcio d’inizio e dove guardare la partita in TV e steraming

Ai ragazzi di Luciano Spalletti basterà non perdere per issarsi al comando del gruppo. Traguardo davvero straordinario per una compagine che sta stupendo tutti a suon di gol e grande calcio. Ma anche in caso di sconfitta e di contemporaneo aggancio del Liverpool, il Napoli potrebbe comunque passare il turno come prima classificata in virtù dei risultati conseguiti negli scontri diretti: per raggiungere la leadership, i Reds dovranno imporsi sui partenopei con un risultato più netto rispetto al 4-1 dell’andata con cui gli azzurri incantarono lo stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito trovate tutte le informazioni sull’orario del calcio d’inizio di Liverpool-Napoli, match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo A della fase a gironi della Champions League (tra parentesi, i riferimenti su dove vederla in TV e in streaming).

UEFA Champions League – Fase a gironi – Sesta giornata – Gruppo A

Liverpool-Napoli, martedì 1° novembre 2022, ore 21 (Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go Italy, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno)