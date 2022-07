Fonte: Facebook (https://www.facebook.com/Calcioit-1283024108391493/) Il calcio italiano riabbraccia un grande ex: come vederlo gratis

Non sono passati nemmeno 60 giorni dalla finale andata in scena allo Stade de France di Parigi. Era il 28 maggio scorso e i giocatori del Real Madrid guidati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti alzavano al cielo la Champions League numero quattordici nella storia del club. Un successo frutto della vittoria riportata con il risultato di 1 a 0 contro gli inglesi del Liverpool grazie al gol dell’attaccante brasiliano Vinicius.

Nel frattempo – dopo alcune settimane di meritato riposo – i campioni in carica sono già tornati al lavoro e al momento si trovano in tournée negli Stati Uniti, in vista dell’inizio della Liga spagnola che quest’anno è stato anticipato al weekend del 12, 13 e 14 agosto. Come loro anche tutte le altre squadre europee, che per la stagione alle porte hanno dovuto mettere a punto un piano di preparazione atletica mai visto prima d’ora.

Champions League 2022/23: calendario, date e sorteggi della nuova stagione su Amazon Prime Video

Questo in virtù dei Mondiali in Qatar previsti in autunno , che hanno imposto un’anticipazione delle classiche tempistiche estive. Anche il calendario della Champions League subirà un cambiamento rispetto al solito: la fase a gironi si chiuderà già a inizio novembre, con i giocatori che voleranno subito dopo a Doha per disputare la rassegna iridata.

Se le grandi squadre inizieranno il proprio percorso in Champions a inizio autunno, le più piccole stanno già giocando da giugno le prime fasi di playoff per poter avanzare e sognare così un posto tra i top club. Questo il calendario completo della competizione:

Turno preliminare (sorteggio 7 giugno) – 21 e 24 giugno

(sorteggio 7 giugno) 21 e 24 giugno Primo turno eliminatorio (sorteggio 14 giugno) – 5 e 6 luglio (andata), 12 e 13 luglio (ritorno)

(sorteggio 14 giugno) 5 e 6 luglio (andata), 12 e 13 luglio (ritorno) Secondo turno eliminatorio (sorteggio 15 giugno) – 19 e 20 luglio (andata), 26 e 27 luglio (ritorno)

(sorteggio 15 giugno) – 19 e 20 luglio (andata), 26 e 27 luglio (ritorno) Terzo turno eliminatorio (sorteggio 18 luglio ) – 2 e 3 agosto (andata), 9 agosto (ritorno)

(sorteggio 18 luglio ) 2 e 3 agosto (andata), 9 agosto (ritorno) Playoff (sorteggio 1 agosto) – 16 e 17 agosto (andata), 23 e 24 agosto (ritorno)

(sorteggio 1 agosto) 16 e 17 agosto (andata), 23 e 24 agosto (ritorno) Gironi, prima giornata (sorteggio 25 agosto) – 6 e 7 settembre

(sorteggio 25 agosto) 6 e 7 settembre Gironi, seconda giornata – 13 e 14 settembre

– 13 e 14 settembre Gironi, terza giornata – 4 e 5 ottobre

4 e 5 ottobre Gironi, quarta giornata – 11 e 12 ottobre

– 11 e 12 ottobre Gironi, quinta giornata – 25 e 26 ottobre

– 25 e 26 ottobre Gironi, sesta giornata – 1 e 2 novembre

– 1 e 2 novembre Ottavi (sorteggio 7 novembre) – 14, 15, 21 e 22 febbraio (andata), 7, 8, 14 e 15 marzo (ritorno)

(sorteggio 7 novembre) 14, 15, 21 e 22 febbraio (andata), 7, 8, 14 e 15 marzo (ritorno) Quarti (sorteggio 17 marzo) – 11 e 12 aprile (andata), 18 e 19 aprile (ritorno)

(sorteggio 17 marzo) 11 e 12 aprile (andata), 18 e 19 aprile (ritorno) Semifinale – 9 e 10 maggio (andata), 16 e 17 maggio (ritorno)

9 e 10 maggio (andata), 16 e 17 maggio (ritorno) Finale– 10 giugno allo Stadio Ataturk di Istanbul

Champions League 2022/23, il ritorno di un grande ex del calcio italiano: Lavezzi approda su Amazon Prime Video

La grande novità sarà il ritorno di Ezequiel Lavezzi, vecchia conoscenza del calcio italiano, dove ha brillato per ben 5 stagioni con la maglia del Napoli, prima di trasferirsi in Francia al Paris Saint-Germain. In totale – tra l’esperienza partenopea e quella parigina – ha collezionato 39 presenze in Champions League, arricchite da 9 gol.

Questa volta torna vestendo i panni dell’opinionista e lo farà su Amazon Prime Video, in compagnia di altre due leggende del nostro calcio, ossia Massimo Oddo e Alessandro Nesta. “Sono all’esordio, spero di potermela cavare, per me è un’esperienza del tutto nuova” ha dichiarato il Pocho, che accompagnerà la regina della competizione, la giornalista Giulia Mizzoni, con i commenti da bordo campo e le analisi prime e dopo le partite.

Champions, come vedere le partite gratis: l’esclusiva Amazon Prime Video

La partite più spettacolari saranno trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video che ha acquistato i diritti delle migliori gare del mercoledì di questa stagione di Champions League. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini con il commento di Massimo Ambrosini.

La Champions League 2022/23 è compresa nell’abbonamento di Amazon Prime e per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alle sfide iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.