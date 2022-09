Champions League, dove vedere Psg-Juventus e Salisburgo-Milan

Fonte: Ansa Champions League Juventus Vlahovic

Dopo l’avvio della Serie A e dei grandi campionati europei e internazionali, gli appassionati non aspettavano che un altro imperdibile appuntamento, il più avvincente di tutti: la UEFA Champions League. La prima giornata della fase a gironi è ormai alle porte e vedrà scendere in campo quattro squadre italiane: Juventus, Milan, Inter e Napoli.

Il club da battere è, ancora una volta, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione in carica a impegnato in questo primo appuntamento europeo in Scozia contro il Celtic Glasgow. Le quattro “sorelle” italiane dovranno invece vedersela con avversarie di tutto rispetto.

Come vedere Psg-Juventus gratis

In occasione della giornata d’esordio, Mediaset trasmetterà in chiaro su Canale 5 la partita della Juventus, impegnata a Parigi contro il Paris Saint-Germain in un debutto stellare e molto difficile. Entrambe le squadre sono state eliminate agli ottavi di finale nella passata edizione e sono determinate ad arrivare fino in fondo.

Massimiliano Allegri non potrà schierare l’ex della gara, Angel Di Maria, e il campione francese Paul Pogba perché ancora indisponibili. Per il resto formazione tipo, con Dusan Vlahovic centravanti, anche per il Psg, con le sue stelle luminosissime Messi, Neymar e Mbappé.

Il fischio d’inizio è programmato alle 21 del 6 settembre e la partita sarà trasmessa, oltre che da Mediaset, anche da Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Come vedere Salisburgo-Milan gratis

La notte di Champions del 6 settembre vede impegnata in campo anche il Milan di Stefano Pioli, che dovrà giocare in trasferta in Austria contro il Salisburgo. Dopo la spettacolare vittoria nel Derby contro l’Inter in campionato, i rossoneri dovranno fare a meno sicuramente (ancora) di Ante Rebic. In attacco spazio alla coppia delle meraviglie formata da Rafael Leao e Olivier Giroud.

Di fronte ci sarà un Salisburgo in forma e con la fama di “inespugnabile”: nella passata Champions il club austriaco non ha infatti mai perso in casa. “Le aspettative sono alte, vogliamo giocare come facciamo sempre, ma l’avversario è fortissimo”, ha affermato l’allenatore Matthias Jaissle.

La partita sarà trasmessa alle 21 su Sky Sport, Sky Sport Action e in streaming su Mediaset Infinity+, NOW e Sky Go.

Come vedere Inter-Bayern Monaco gratis

Passando al 7 settembre, i fan potranno gustarsi il debutto dell’altra squadra di Milano: l’Internazionale. Al Meazza i nerazzurri ospiteranno una delle favorite d’obbligo alla vittoria finale: il Bayern Monaco di mister Nagelsmann, prima tappa di un girone di ferro che vede anche Barcellona e Viktoria Plzen.

Certo, il Bayern evoca bellissimi ricordi a tifosi e società interisti, che non dimenticheranno mai la vittoria in finale di Champions nel 2010 proprio contro i bavaresi. Ma lo scoglio da superare è grande, anche perché il club tedesco è praticamente al completo in ogni zona del campo. Per l’Inter formazione tipo con Edin Dzeko e Lautaro Martinez davanti, mentre per il Bayern l’attacco vede Mané supportato dal trio fantasia formato da Musiala, Gnabry e l’eterno Muller.

Il match partirà alle 21 e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport 4K e Sky Sport. In streaming su Mediaset Infinity+, NOW e Sky Go.

Come vedere Napoli-Liverpool gratis

Anche l’ultima italiana impegnata in Champions giocherà in casa. Il 7 settembre il Napoli di Luciano Spalletti affronterà i vicecampioni in carica del Liverpool allo stadio Diego Armando Maradona. Un incontro che si prospetta a dir poco arduo per i partenopei, che oltre a trovarsi di fronte una delle favorite in assoluto, probabilmente non potrà contare sul suo centravanti Viktor Osimhen.

Napoli-Liverpool è compresa nell’abbonamento di Amazon Prime e per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

