Champions League, dove vedere Napoli-Eintracht gratis in TV

Messo in ghiaccio lo scudetto il Napoli delle meraviglie non vuole rinunciare a sognare nemmeno in Champions. Sia con il gioco sia con i risultati, i partenopei stanno strabiliando tutta Europa che da settimane si chiede fin dove possono arrivare. Il traguardo più vicino sono i quarti di finali che, per la prima volta in 97 anni di vita, basterebbero per fare la storia. Luciano Spalletti vuole sfruttare l’onda dell’entusiasmo del 2-0 all’Atalanta in campionato per mettere a segno anche questo obiettivo, risultato che sembrerebbe a portata di mano dopo la vittoria in casa dell’Eintracht di Francoforte dell’andata. Ma la squadra del patron De Laurentiis non sembra voler mettere limiti alla provvidenza.

Champions, Napoli-Eintracht: la partita

Considerando tutte le competizioni europee, il Napoli ha vinto gli ultimi due incontri con squadre tedesche, tante quante quelle collezionate nei precedenti 12. Con il 2-0 rifilato all’Eintracht a Francoforte, la formazione allenata da Luciano Spalletti può tenere il controllo della gara di ritorno, grazie anche alla spinta del pubblico del Maradona.

Nella storia dei partenopei, però, i quarti di finale si sono rivelati sempre un tabù: le quattro occasioni avute finora non sono bastate a superare gli ottavi. L’unica volta in cui il Napoli ha vinto una partita nella fase a eliminazione diretta della competizione è stato nel 2012, quando vinse con una doppietta di Lavezzi e il gol di Cavani per 3-1 in casa contro il Chelsea (che avrebbe poi vinto il torneo), per poi essere eliminato con il 4-1 dello Stamford Bridge.

Champions, Napoli-Eintracht: dove vederla

Napoli-Eintracht sarà trasmessa mercoledì 15 marzo dalle 21.00 in esclusiva su Amazon Prime, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

La partita del Napoli è tra le 16 partite trasmesse in esclusiva Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stato la novità nel panorama Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime (qui per sapere quali sono le squadre che hanno guadagnato di più in Champions).

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

