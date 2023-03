Champions League, dove vedere Porto-Inter gratis in TV

Fonte: ANSA I nerazzurri sono chiamati a riscattare le ultime due trasferte in Serie A e un campionato fin qui altalenante con il passaggio del turno contro i portoghesi

Ultimi due pass per i quarti di Champions League. Le italiane ancora impegnate nel ritorno degli ottavi non vogliono perdere il treno che porta alla coppa dalle grandi orecchie e, dopo il ritorno storico del Milan tra le migliori otto d’Europa, anche Inter e Napoli non vogliono essere da meno. Cominciano i nerazzurri martedì sera a Porto, forti del vantaggio di una rete nella gara di andata, ma reduci da un momento negativo causa le due sconfitte in campionato contro Bologna e Spezia. I lusitani, poi, sono abituati a competere a questi livelli del torneo e in casa loro sono avversari ancora più temibili. In contemporanea il Manchester City ospiterà il Lipsia partendo dal precario 1-1 in trasferta, per dimostrare di essere una delle favorite per la vittoria finale.

Champions, dove vedere Porto-Inter: la partita

Contro l’Inter il Porto ha perso tre dei cinque precedenti in Champions League, ma contro i nerazzurri ha ottenuto una vittoria e un pareggio.

In generale, le ultime sfide casalinghe con le italiane ai lusitani sono andate bene: le hanno vinto tutte e quattro battendo in successione Roma, Juventus, Milan e Lazio. Quando ha perso all’andata, il Porto non è però riuscito a qualificarsi in sei dei sette turni a eliminazione diretta disputati in Champions.

Di contro, L’Inter ha vinto con le squadre portoghesi in solo una delle otto trasferte nelle competizioni europee, perdendo le ultime due gare in Portogallo, la più recente nel settembre 2006 contro lo Sporting Lisbona. Ma in nerazzurri hanno superato quattro delle cinque sfide a eliminazione diretta in cui avevano vinto all’andata.

Champions, dove vedere gratis Porto-Inter e City-Lipsia

Manchester City-Lipsia sarà trasmessa da Sky a partire dalle 21 di martedì 14 marzo, sui canali di Sky Sport Football 203 e 253 di Sky Sport, in streaming su Infinity+ e Now TV che propone il grande calcio della Serie A e della Champions League in streaming.

Porto-Inter sarà visibile in chiaro su Canale 5 sempre dalle 21 di martedì. La partita sarà trasmessa per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport football (201 del satellite) e Sky Sport 4k (213). La gara è disponibile anche su Infinity+ e Now TV.

Gli abbonati Now TV, Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stata la novità nel panorama Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

