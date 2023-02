Champions League, come vedere Tottenham-Milan gratis in TV

Fonte: ANSA Il centravanti del Milan, Oliveri Giroud

Il Milan batte un colpo vincendo di misura contro il Torino e punta ad uscire definitivamente dal pantano con un successo nell’andata degli ottavi di Champions League, un appuntamento che i rossoneri mancano dalla stagione 2013/14. La squadra di Pioli attende però a San Siro un cliente scomodo come il Tottenham di Antonio Conte, un avversario di livello pari al grado di difficoltà raggiunto nel trofeo, ma non impossibile. La massima competizione calcistica europea torna, dopo la lunghissima pausa per i Mondiali, anche con un’altra sfida a eliminazione diretta tra i pesi massimi Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Ecco come vedere entrambe le partite in TV.

Champions League, come vedere Tottenham-Milan: la partita

La squadra guidata da Stefano Pioli si è sbloccata in campionato e in Europa può contare su due recuperi importanti: al centro sportivo di Milanello si sono rivisti in gruppo il difensore inglese Fikayo Tomori e il centrocampista algerino Ismael Bennacer, rientrati in tempo come da programma dopo diverse giornate di stop.

Gli Spurs di Antonio Conte vengono invece da una sonora batosta per 4-1 subita dal Leicester in Premier League e dovranno rinunciare a due giocatori di peso come il portiere della nazionale francese Hugo Lloris e l’uruguaiano ex Juventus Rodrigo Bentancur.

Tutti fattori che potrebbero andare a favore del Milan, ma i precedenti non sorridono ai rossoneri: nelle quattro sfide ufficiali prima di questa, il Tottenham ha raccolto due vittorie e due pareggi.

Le due squadre si sono incontrate l’ultima volta nella stagione 2010/11, quando sono stati sorteggiati proprio negli ottavi di finale della Champions League. In quell’occasione ai londinesi bastò un gol di Peter Crouch, nel match d’andata a San Siro, per superare il turno.

Quella fu l’unica vittoria ottenuta dal Tottenham a Milano, tenendo conto delle due sconfitte rimediate contro l’Inter nelle altre due gare disputate al Meazza: nel 2010 non fu sufficiente la tripletta dell’allora stella nascente Gareth Bale per avere la meglio sui nerazzurri, in un 4-3 finale che diede spettacolo.

Un’altra variabile che il Milan deve tenere in forte considerazione è Antonio Conte: nelle ultime nove partite contro i rossoneri, l’allenatore ex Inter ha ottenuto otto successi, tra il 2013 e il 2021, le ultime tre trasferte senza subire gol.

Inoltre, i rossoneri non hanno segnato in nove delle ultime 14 partite della fase a eliminazione diretta della Champions.

Champions League, dove vedere Psg-Bayern Monaco

Martedì sarà anche la serata per lo scontro tra due delle favorite della competizione: al Parc des Princes di Parigi, il Psg ospiterà il Bayern Monaco.

Le due squadre si sono affrontate in finale nell’edizione del 2020 della Champions, vinta dai tedeschi per 1-0, e ai quarti nel 2021, quando a spuntarla furono i francesi.

Psg-Bayern Monaco sarà trasmessa da Sky a partire dalle 21, sui canali di Sky Sport Football 203 e 241.

Champions League, dove vedere gratis Tottenham-Milan

Tottenham-Milan sarà visibile, invece, in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 14 febbraio.

La partita sarà trasmessa anche su Sky, con telecronaca di Fabio Caressa e commento tecnico di Giuseppe Bergomi, canali Sky Sport Football (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). La gara è disponibile anche in streaming su Now Tv, su Infinity+ e sull’app SkyGo.

Gli abbonati Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stata la novità nel panorama Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

I clienti che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni.

Puoi attivare gratis 30 giorni di prova gratuita cliccando qui.

Tutte le gare di Serie A e di Serie B sono invece disponibili su DAZN