Champions League, come vedere Inter-Viktoria Plzen gratis

Per l’Inter è il momento di sferrare la zampata finale e afferrare gli ottavi di Champions. I 4 punti conquistati nella doppia sfida col Barcellona hanno permesso ai nerazzurri di acquisire un vantaggio non da poco in un girone considerato dopo i sorteggi proibitivo. Considerato anche il 2 a 0 dell’andata, la vittoria al Meazza contro i cechi del Viktoria Plzen è a portata di mano e permetterebbe alla squadra di Inzaghi di mettere in tasca la matematica qualificazione con un turno di anticipo, mandando i blaugrana in Europa League.

Champions League, Inter-Viktoria Plzen: le parole di Simone Inzaghi

Un’occasione da non perdere tanto che lo stesso tecnico dei nerazzurri definisce la penultima partita del gruppo C “una finalissima“.

“Siamo in un girone molto più difficile dell’anno scorso. Sappiamo che ci serve raggiungere la qualificazione domani perché a Monaco contro il Bayern sarebbe molto complicata” ha detto Inzaghi nella conferenza pre-partita.

In caso di pareggio l’Inter potrebbe comunque raggiungere la qualificazione anticipata, ma dipenderebbe tutto dal risultato del Barcellona in casa contro il Bayern Monaco: se gli spagnoli non vincono e i nerazzurri non perdono il gioco è fatto.

“La qualificazione nel giorno del sorteggio era un pensiero lontano da tutti, ma non da noi – ha detto ancora l’allenatore italiano – Sappiamo quanto abbiamo lavorato e speriamo di dare questa soddisfazione a noi, ai tifosi e alla società. Sappiamo quanto abbiamo lavorato, ci manca l’ultimo passo e la squadra forte deve venire fuori”.

Per l’occasione Inzaghi può tornare a contare sul mancato protagonista di questo inizio di stagione, rimasto a lungo lontano dai campi: potrebbe essere infatti tra i convocati Romelu Lukaku e tutto l’ambiente tira un sospiro di sollievo.

“Se conferma l’allenamento degli ultimi giorni verrà convocato – ha spiegato il tecnico nerazzurro – Sta lavorando con entusiasmo e voglia. È in netta ripresa ed è importantissimo per noi. Una grave perdita per due mesi, ma in questo periodo a livello offensivo abbiamo sempre fatto bene, anche se si può sempre migliorare. Con lui speriamo di farlo ulteriormente”.

Champions League, Inter-Viktoria Plzen: dove vederla gratis

Inter-Viktoria Plzen sarà trasmessa mercoledì 26 ottobre dalle 18.45 in esclusiva su Amazon Prime, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

La partita dei nerazzurri è tra le 16 partite trasmesse in esclusiva Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stata la novità nel panorama Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime (qui per sapere quali sono le squadre che hanno guadagnato di più in Champions).

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

