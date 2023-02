Champions League, come vedere Eintracht-Napoli gratis in TV

Fonte: ANSA Gli attaccanti del Napoli, Kvaratskhelia e sullo sfondo Osimehn

Terza serata di ottavi di finale di Champions League. La massima competizione europea è entrata nel vivo la scorsa settimana con i turni ad eliminazione diretta, che hanno già visto scendere in campo la prima delle tre italiane impegnate nel trofeo: i rossoneri del Milan hanno strappato un importante successo per 1-0 in casa contro il Tottenham e ora il Napoli si augura di fare altrettanto. La squadra di Luciano Spalletti in campionato è in volata verso lo scudetto grazie al vantaggio cospicuo sulle inseguitrici, ma ora vuole dimostrare di potere competere anche ai più alti livelli del calcio continentale, tornando a far vedere gli stessi travolgenti ritmi anche in Europa, come del resto ha già fatto nel girone.

Nel primo passo decisivo verso il sogno proibito della coppa dalle grandi orecchie, Osimhen e compagni dovranno confrontarsi contro l’Eintracht di Francoforte. I tedeschi sono i campioni in carica dell’Europa League, ma rappresentano un’avversaria ampiamente alla portata dei partenopei. La serata presenterà in contemporanea un’altra sfida da grandi palcoscenici come Liverpool-Real Madrid. Ecco dove vedere entrambe le partite.

Champions League, come vedere Eintracht-Napoli: la partita

Quello di martedì 21 febbraio sarà il terzo confronto tra Eintracht Francoforte e Napoli: le due precedenti gare vedono in vantaggio la formazione tedesca, con le vittorie agli ottavi di finale della Coppa UEFA 1994-95 (1-0 in casa e fuori).

Contro avversarie italiane, i tedeschi hanno perso in generale solo due delle sue 11 sfide contro. L’ultima squadra del calcio nostrano a batterla è stata il Palermo nell’ottobre 2006 (2-1 nella fase a gironi della Coppa UEFA).

L’Eintracht Francoforte sarà l’undicesima diversa squadra tedesca a giocare nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, così da rendere la Germania l’unico Paese ad aver portato più di dieci squadre a questo punto della competizione.

Nelle competizioni europee il Napoli ha vinto le ultime due trasferte contro squadre tedesche nelle competizioni europee, battendo il Wolfsburg 4-1 nell’aprile 2015 e il Lipsia 2-0 nel febbraio 2018.

Champions League, dove vedere Liverpool-Real Madrid

L’altra partita della serata vedrà una sfida da copertina tra due delle squadre più blasonate al mondo: all’Anfield di Liverpool i Reds ospiteranno il Real Madrid,

Liverpool-Real Madrid sarà trasmessa da Sky a partire dalle 21, sui canali di Sky Sport Football 203 e 253 di Sky Sport.

Champions League, dove vedere gratis Eintracht-Napoli

Eintracht-Napoli sarà visibile, invece, in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 21 febbraio.

La partita sarà trasmessa anche su Sky, canali Sky Sport uno (201 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). La gara è disponibile anche in streaming su Now Tv, su Infinity+ e sull’app SkyGo.

Gli abbonati Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stata la novità nel panorama Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

