Fonte: ANSA Champions League, come vedere Benfica-Juventus in TV

Siamo solamente a fine ottobre, eppure pare essere già arrivato il momento delle sfide da dentro o fuori. Se non per tutti almeno per la Juventus, che arriva al penultimo turno della fase a gironi di Champions League in una situazione davvero precaria, che impone ai bianconeri l’obbligo di vincere per poter sperare di proseguire l’avventura europea. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono reduci da un inizio anno di grandi difficoltà, sia in campionato che in coppa, e non sono più permessi passi falsi per non compromettere il cammino in campo nazionale ed internazionale.

E così la sfida che vedrà la Juve impegnata sul campo del Benfica nella serata di martedì 25 ottobre ha già il sapore di uno spareggio, anche se le due squadre potranno contare su armi ben diverse. La compagine portoghese infatti giocherà la partita forte di un corposo vantaggio in classifica: sono ben cinque i punti che separano i due club quando mancano solo due partite al termine della fase a gironi. Nel gruppo H, appaiate a quota 8 punti, ci sono il Paris Saint Germain e appunto il Benfica, mentre la Vecchia Signora e gli israeliani del Maccabi Haifa inseguono con soli 3 punti all’attivo.

Champions League, quinta giornata della fase a gironi: dove guardare Benfica-Juventus in TV

Alla vigilia della sfida, dunque, i lusitani sanno che potrebbe bastare anche solo un pareggio per ottenere la matematica certezza della qualificazione agli ottavi di finale. Ma, anche con una sconfitta, i giocatori allenati dal tedesco Roger Schmidt rimarranno comunque padroni del proprio destino: infatti, con una vittoria all’ultima giornata otterrebbero il pass per andare alla fase ad eliminazione diretta. Tra l’altro, il loro cammino in questi mesi è stato da sogno: da inizio anno, tra competizioni nazionali e impegni continentali, sono ancora imbattuti, con ben 15 vittorie all’attivo e solo 4 pareggi.

Tutto un altro ruolino di marcia per la Juventus, che anche in Serie A sta riscontrando le stesse problematiche viste in campo europeo. In campionato i bianconeri sono all’ottavo posto con soli 19 punti conquistati, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e le due sconfitte contro Milan e Monza.

Ultima chiamata per la Juventus in Champions League: tutte le info su dove vedere la partita contro il Benfica

In contemporanea alla sfida che andrà in scena all’Estadio do Sport di Lisbona, giocheranno anche le altre due componenti del gruppo H. La partita tra il PSG e il Maccabi Haifa si svolgerà in contemporanea al Parco dei Principi di Parigi e tutto lascia presumere che, al termine dei novanta minuti, i verdetti su chi passerà il girone saranno definiti. Probabile che rimanga da assegnare il terzo posto, ossia quello che garantisce quantomeno l’approdo in Europa League.

Per la Juventus si tratterebbe di un traguardo ben al di sotto delle aspettative di inizio stagione, anche se per i bianconeri una retrocessione nella coppa meno prestigiosa potrebbe rivelarsi un’occasione per ritornare ad alzare un trofeo internazionale a distanza di quasi trent’anni dall’ultima volta. In quel caso, tutte le partite sarebbero trasmesse da DAZN (mentre Sky detiene i diritti in esclusiva per tutte le sfide di Champions League, tranne una del martedì sera che va anche su Canale 5 e quella trasmessa solo da Amazon Prime il mercoledì sera ).

Di seguito tutte le informazioni sull’orario del calcio d’inizio del match tra Benfica e Juventus, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, con anche tutte le indicazioni su dove vedere la partita in TV e streaming.

Benfica-Juventus, martedì 25 ottobre 2022, ore 21 (Mediaset Infinity, Canale 5, Sky Go Italy, Sky Sport Football)