Champions, dove vedere Tottenham-Milan gratis in TV

Fonte: ANSA Il numero 10 del Milan Brahim Diaz esulta dopo il gol dell'andata

Tra gli alti e bassi della stagione di una stagione tormentata, il Milan deve cogliere l’occasione costruita in casa all’andata contro il Tottenham per superare gli ottavi di Champions. Dopo la sconfitta per 2 a 0 contro la Fiorentina in campionato, i rossoneri serrano i ranghi in vista della gara a Londra contro la squadra di Antonio Conte per cercare di sfruttare il vantaggio di 1 a 0. In contemporanea, Bayern Monaco e Paris Saint Germain si affronteranno in Germania per una sfida decisiva tanto quanto ancora incerta tra due favorite della competizione, dopo la vittoria di misura fuori casa dei tedeschi.

Champions, Tottenham-Milan e Bayern-Psg: le partite

Il Milan parte dal successo ottenuto a San Siro grazie al gol di Brahim Diaz, ma per superare il turno nella difficile trasferta londinese dovrà ritrovare l’equilibrio improvvisamente perso in campionato nell’ultima giornata, dopo il filotto di vittorie messo a segno dal derby in poi. I rossoneri hanno vinto solo una delle 21 partite in Inghilterra nelle competizioni europee (1-0 contro il Man United nel 2005) collezionando 7 pareggi e 13 sconfitte.

Di contro, dopo aver vinto la gara di andata il Milan è stato eliminati soltanto in tre dei 21 precedenti a eliminazione diretta nella massima competizione continentale e, arrivati a questa fase della Champions, il Tottenham ha perso quattro delle ultime sei partite.

Nel match a San Siro, gli inglesi hanno inoltre subito la prima sconfitta in cinque sfide contro il Milan nelle coppe europee, ma in due delle tre ultime partite nelle coppe Europee hanno superato il turno anche dopo aver perso la gara di andata.

Ancora più in bilico la partita di ritorno tra due superpotenze come Bayern Monaco e Psg. La sconfitta a Parigi è stata la sesta volta in cui il club francese ha perso la gara di andata in 19 sfide a eliminazione diretta disputate in Champions League, superando il turno solo in una occasione nei cinque precedenti confronti.

Contro il Paris Saint-Germain i bavaresi hanno vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe, anche se ha perso l’ultima, nei quarti di finale della stagione 2020- 21 (2-3).

Champions, Bayern-Psg: dove vederla

Bayer Monaco-Psg sarà visibile per gli abbonati Sky, mercoledì 8 marzo dalle 21.00 sui canali Skysport uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251), oltre che Infinity + e Now TV che propone in streaming il grande calcio della Serie A e della Champions League.

Champions, Tottenham-Milan: dove vederla

Tottenham-Milan sarà invece trasmessa mercoledì 8 marzo dalle 21.00 in esclusiva su Amazon Prime, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

La gara dei rossoneri è tra le 16 partite trasmesse in esclusiva Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stata la novità nel panorama Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime (qui per sapere quali sono le squadre che hanno guadagnato di più in Champions).

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Tutte le gare di Serie A e di Serie B sono invece disponibili su DAZN

