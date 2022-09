Champions, dove vedere Rangers-Napoli e Milan-Dinamo Zagabria in TV

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Milan e Napoli, Leao (a sx) e Kvarastkhelia

Serata di Champions “come la vigilia di Natale” per Luciano Spalletti che con il suo Napoli è atteso in un’affascinante sfida contro i Glasgow Rangers. Gli azzurri giocheranno alle 21, con un giorno di ritardo a causa del lutto in Scozia per la morte della regina Elisabetta. In contemporanea la Juventus ospiterà il Benfica in una partita decisiva per il passaggio del turno, mentre la prima delle tre italiane in questa seconda giornata dei gironi sarà il Milan, in casa contro la Dinamo Zagabria dalle 18.45.

Champions League: stasera in campo Milan, Napoli e Juventus

Napoli e Milan si presentano in campo stasera entrambe da prime in classifica in Serie A (insieme all’Atalanta), ma con una spinta diversa in Champions.

I partenopei arrivano a Glasgow sull’onda dell’entusiasmo per un esordio da sogno avvenuto sempre in terra britannica: 4 a 1 contro il Liverpool ad Anfield.

I rossoneri vengono da un pareggio sottotono contro il Salisburgo e si troveranno davanti una Dinamo Zagabria che ha battuto a sorpresa il Chelsea alla prima giornata del girone.

“Il match di domani vede la storia e il pubblico dei Rangers, che danno una botta agli avversari a cui devi saper reagire. Ma conosco i miei e ho visto tanti segnali positivi sull’essere pronti a mettere in mostra le loro qualità con sicurezza” ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di Glasgow.

Per l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, invece, la partita contro i croati “non è decisiva perché ne mancano ancora tante” ma, avverte, “è molto importante visti i risultati della prima giornata”.

Ancora più importante per la Juventus, dopo la sconfitta contro il Psg, la partita in casa contro i portoghesi del Benfica (qui l’approfondimento e per sapere come vederla gratis).

Champions League, dove vedere Napoli e Milan in TV

Calcio di inizio di Milan-Dinamo Zagabria alle 18.45 su Sky con telecronaca di Fabio Caressa e commento tecnico di Beppe Bergomi, sui canali sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). La partita è disponibile anche in streaming su Now Tv, su Infinity+ e sull’app SkyGo.

Glasgow Rangers-Napoli sarà visibile a partire in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 e su Sky su canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su Now Tv, su Infinity+ e sull’app SkyGo.

Gli abbonati Sky e Mediaset Infinity + potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video: il colosso dell’e-commerce è stata la vera novità dei diritti TV della stagione passata con lo sbarco nel calcio europeo e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì di Champions, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Tra queste, Juventus-Benfica sarà trasmessa stasera dalle 21 in esclusiva su Amazon Prime, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

I clienti che non sono ancora abbonati a Prime possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni.

Puoi attivare gratis 30 giorni di prova gratuita cliccando qui.

Tutte le gare di Serie A e di Serie B sono invece disponibili su DAZN.