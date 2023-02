Champions League, dove vedere gratis Inter-Porto in TV

Fonte: ANSA L'attaccante e l'allenatore dell'Inter, Lautaro Martinez e Simone Inzaghi

Tocca all’Inter a scendere in campo nell’andata degli ottavi di Champions, dopo Milan e Napoli nelle prima e nella terza serata della fase a eliminazione diretta. I nerazzurri reduci da un periodo positivo in campionato si troveranno di fronte un’avversaria complicata come il Porto dell’ex Sergio Conceição. I lusitani sono dei frequentatori abituali dei piani alti della competizione e negli ultimi incroci con le italiane si sono sempre rivelati dei brutti clienti.

Gli unici precedenti tra Inter e Porto sono stati nelle quattro partite disputate in Champions nel 2005: un pareggio e una vittoria per i nerazzurri della stagione 2004/05, un successo a testa nella fase a gironi dell’edizione 2005/06.

L’Inter sfiderà una squadra portoghese in Europa per la decima volta e fin qui non è mai stata battuta, collezionando otto vittorie e un pareggio 0-0 in Coppa UEFA contro il Boavista nel lontano ottobre 1991.

Dal canto suo, contro le squadre italiane il Porto ha perso solo una delle precedenti sette partite: l’unica sconfitta è arrivata in trasferta contro la Juventus nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/21 (2-3), quando la squadra di Sergio Conceição riuscì a passare il turno grazie al pareggio complessivo nelle due sfide.

In questa edizione i portoghesi hanno vinto le ultime quattro gare e potrebbero eguagliare la striscia vincente più lunga nella competizione, raggiunta nel 2018 sempre con Conceição in panchina.

L’Inter invece ha vinto le due gare giocate al Meazza nel girone, conto il Barcellona 1-0 e il Viktoria Plzen per 4-0. L’ultima volta che i nerazzurri hanno collezionato tre vittorie di fila in casa è stato nella competizione nell’edizione 2009/10, quella poi vinta con il “triplete”.

Inter-Porto sarà trasmessa mercoledì 22 febbraio dalle 21.00 in esclusiva su Amazon Prime, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

