Champions, dove vedere gratis Borussia Dortmund-Chelsea

Il grande calcio europeo torna finalmente dopo la lunga sosta per i Mondiali con gli ottavi di finale di Champions League. La competizione entra nel vivo con le prime gare d’andata del turno a eliminazione diretta, che vede martedì 14 la prima delle italiane, il Milan, impegnato contro il Tottenham in casa, in contemporanea a un scontro dal sapore di finale anticipata: Psg- Bayern Monaco. Non saranno da meno le partite in programma nella serata di mercoledì 15: il nuovo Chelsea post-Abramovic potrà sfoggiare gli ultimi acquisti, per una spesa totale di oltre mezzo miliardo, nel campo del Borussia Dortmund, mentre le sorprese Brugge e Benfica si incontreranno in una sfida tra cenerentole.

Oltre al blasone dei due club, un ulteriore motivo per guardare la sfida tra Chelsea e Borussia Dortmund è che l’incontro sarà un inedito: le due formazioni non si sono mai incrociate a nessun livello delle competizioni europee.

La formazione tedesca ha già incontrato altre rappresentati del calcio inglese, ma nelle ultime 10 partite non ha mai vinto, perdendo in otto occasioni. L’ultima vittoria risale al 2016, quando vinse in trasferta contro il Tottenham in Europa League.

In generale il Borussia Dortmund ha però perso solo quattro degli ultimi 21 incontri interni in Champions League, ma tre di queste quattro sconfitte sono arrivate proprio contro squadre inglesi, due volte contro il Tottenham (1-2 e 0-1 nel 2018/19) e una contro il Manchester City (1-2 nel 2020/21).

Il Chelsea, invece, ha vinto solo tre delle precedenti 11 partite in Germania. Nell’ultima dell’agosto del 2020, i Blues allora allenato da Frankie Lampard, hanno rimediato una sonora sconfitta per 4-1 contro il Bayern Monaco.

Punta a fare sicuramente meglio l’attuale tecnico dei londinesi, Graham Potter, che con un successo potrebbe diventare il secondo allenatore inglese a vincere una gara fuori casa contro una squadra tedesca in Champions League, dopo Sir Bobby Robson che ci riuscì in due occasioni.

Borussia Dortmund-Chelsea sarà trasmessa mercoledì 15 febbraio dalle 21.00 in esclusiva su Amazon Prime, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente alla sfida iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro).

La partita dei rossoneri è tra le 16 partite trasmesse in esclusiva Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stata la novità nel panorama Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime (qui per sapere quali sono le squadre che hanno guadagnato di più in Champions).

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

