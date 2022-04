Champions, come vedere Atletico Madrid-Manchester City gratis

L’Atletico Madrid di Simeone è pronto a dare battaglia al Wanda Metropolitano un Manchester City forte dell’1 a 0. Meno in bilico l’altro match di questa seconda serata del ritorno di quarti di finale all’Anfield Road, dove il Liverpool ospiterà il Benfica che per passare dovrebbe rimontare l’1-3 subito in casa da una delle squadre più forti del mondo. Ma nulla si può escludere nelle serata di Champions, come ha dimostrato il quasi ribaltone di ieri sera del Chelsea in uno spettacolare 2-3 e l’eliminazione del Bayern Monaco per mano di un sorprendete Villarreal. Calcio d’inizio alle 21, ecco dove vedere le partite.

Champions, Atletico Madrid-Manchester City: dove vederla gratis in streaming o TV

Ultima chiamata per l’Atletico Madrid che dovrà e potrà fare di più nel proprio stadio rispetto a quanto fatto vedere a Manchester. Ma il “Cholo” Simeone non ci sta a passare per difensivista e in conferenza stampa rispedisce al mittente le critiche ricevute dopo la prestazione all’Etihad.

“Da quando ho iniziato ad allenare nel 2005, se non sbaglio non ho mai criticato un mio collega. Mai. Credo ci siano diversi modi di giocare per ottenere quello che vuoi da ogni partita, io ne scelgo uno. E tra colleghi ci vuole rispetto. Sempre, sempre, sempre” ha detto l’allenatore degli spagnoli in conferenza.

Simeone dovrebbe schierare l’Atletico Madrid in un 3-5-2 con in campo: Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Carrasco, Llorente, Kondogbia, Koke, Lodi; Griezmann, Joao Felix.

Di fronte si ritroverà il City di Guardiola pronto ad affrontare l’avversario a viso aperto come sempre: “Andremo a Madrid per vincere – ha detto l’allenatore catalano in conferenza stampa – Mi aspetto una gara diversa da quella di sette giorni fa. Loro giocheranno in casa, davanti al proprio pubblico e nelle gare a eliminazione diretta questo è un fattore che ha sempre dato grande spinta ai Colchoneros anche quando giocavano al Calderon. Mi aspetto grande intensità e se prenderemo un gol faremo di tutto per segnare a nostra volta”.

Il Manchester City si dovrebbe schiarare con il consueto 4-3-3 con: Ederson; Walker, Laporte, Stones, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.

La partita sarà trasmessa in esclusiva a partire dalle 21 da Amazon Prime Video che ha acquistato i diritti in esclusiva delle migliori gare del mercoledì di questa stagione di Champions League. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini con il commento di Massimo Ambrosini.

Atletico Madrid-Manchester City è compresa nell'abbonamento di Amazon Prime

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spediazione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie

Champions, Liverpool-Benfica: dove vederla in streaming o TV

Per il Benfica sarà più difficile riproporre l’impresa del Villarreal contro il Bayern Monaco. Stasera all’Anfield Road i portoghesi cercheranno di scalare la Kop, ma troveranno un Liverpool all’erta e praticamente insormontabile.

“Questo è il Liverpool più forte che io abbia mai avuto da quando sono arrivato” ha confessato l’allenatore dei “reds” Jurgen Klopp (qui per conoscere i club che hanno guadagnato di più nella storia della Champions).

“Siamo 3-1 all’intervallo, che equivale ad un 2-0. Penso sia una buona base di partenza, ma se loro segnano un gol cambia tutto. Proprio come con l’Inter. Nella partita della scorsa settimana eravamo in controllo, poi il Benfica ha segnato ed è cambiato tutto” ha spiegato il tecnico tedesco.

Il Liverpool dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Alisson; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; N. Keita, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Luis Diaz.

Dal canto suo il giovane allenatore dei portoghesi Nelson Verissimo non lascia trasparire sfiducia: “La partita di domani è importante e lo sappiamo. Da tanti anni non eravamo a questo punto della competizione e crediamo sia possibile passare il turno, quindi schiererò la squadra più forte, tenendo conto che anche i sostituti potranno dare risposte positive. Abbiamo fiducia e ambizione, le cose andranno bene”.

Il Benfica dovrebbe scendere in campo con i 4-4-4: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Gonçalves, Weigl, Taarabt, Everton; Ramos, Nuñez

Per vedere Liverpool-Benfica è necessario l’abbonamento Sky, che trasmetterà il match su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con la telecronaca di Federico Zancan e il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.