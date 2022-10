Champions League, come vedere Ajax-Napoli in TV e streaming

Fonte: Ansa Champions, come vedere Ajax-Napoli in TV e streaming

L’interruzione dei campionati di calcio dei Paesi europei per lo svolgimento delle partite della Nazionale ha permesso all’Italia allenata da Roberto Mancini di raggiungere la fase finale della Nations League. Un piccolo traguardo che ha tutto il sapore della beffa se si pensa alla mancata qualificazione degli Azzurri al prossimo Mondiale di calcio in Qatar che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre, quando la rassegna imporrà ai club una nuova pausa di oltre un mese.

Archiviata dunque la sosta di quindici giorni, i club del Vecchio Continente sono tornati a dare spettacolo nei rispettivi tornei, dando vita ad un fine settimana di grandi emozioni sui campi di tutta Europa. In Italia l’ottavo turno di Serie A ( trasmesso in esclusiva su DAZN ) ha visto andare in scena il big match di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma allenata da José Mourinho, con la squadra capitolina capace di imporsi in trasferta con il risultato di 1-2. Poche ore prima, nel pomeriggio di sabato, il Napoli di Luciano Spalletti era riuscito ad imporsi sul Torino con un netto 3-1 che l’ha proiettato in vetta alla classifica.

Alta tensione in Champions League: il Napoli vola ad Amsterdam per la trasferta contro l’Ajax

Ora la squadra partenopea – proprio come succederà alla stessa Inter, ma anche alla Juventus e ai rossoneri del Milan – è attesa da un altro appuntamento di fondamentale importanza, quello con le coppe europee. In occasione del terzo turno della fase a gironi della Champions League, il Napoli volerà in trasferta in quel di Amsterdam, dove farà visita agli olandesi dell’Ajax. Il match risulta già determinante per il prosieguo delle due compagini nella massima competizione continentale.

La classifica alla vigilia della sfida vede la squadra campana guidare il gruppo A con sei punti raccolti nelle prime due vittorie, frutto dei successi riportati contro gli inglesi del Liverpool e gli scozzesi dei Rangers Glasgow. I lancieri (così vengono soprannominati in Olanda) seguono al secondo posto a quota tre punti. Inutile quindi sottolineare l’importanza dell’incontro, che si ripeterà allo stadio San Paolo di Napoli a distanza di soli otto giorni, nella serata di mercoledì 12 ottobre.

Ajax-Napoli, tutte le informazioni: data, orario del calcio d’inizio e dove vedere la partita in TV e streaming

Come sempre accade da qualche anno a questa parte – ossia da quando i diritti TV del mondo del calcio vengono divisi in pacchetti e assegnati a diverse emittenti private – la preoccupazione dei tifosi riguarda soprattutto dove vedere la partita in TV e in streaming. Per questo riportiamo di seguito il programma completo del gruppo A per questa terza giornata della fase a gironi di Champions League. Vengono inserite tutte le informazioni che riguardano la data e l’orario del calcio d’inizio di ogni partita, oltre ai riferimenti su come guadare gli incontri.

Gruppo A

Ajax-Napoli , Johann Cruijff Arena di Amsterdam, martedì 4 ottobre, ore 21:00 (Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go, Sky Sport Arena, Sky Calcio 4, Sky Sport 4K)

, Johann Cruijff Arena di Amsterdam, martedì 4 ottobre, ore 21:00 (Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go, Sky Sport Arena, Sky Calcio 4, Sky Sport 4K) Liverpool-Rangers Glasgow, Anfield Stadium di Liverpool, martedì 4 ottobre, ore 21:00 (Mediaset Infinity, NOW TV, Sky Go, Sky Calcio 5, Sky Sport 4K)