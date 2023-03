Serie A, derby d’Italia: dove vedere Inter-Juventus in TV e streaming

Fonte: ANSA Serie A, dove vedere Inter-Juventus in TV e streaming

Dopo la scorpacciata di gol ed emozioni con le tante partite giocate per le coppe europee (a proposito, qui trovate tutte le informazioni sui quarti di finale di Champions League, mentre in questo approfondimento trovate tutte le notizie sui sorteggi di Europa League e di Conference League, con ben 6 squadre italiane ancora in gioco), il calcio italiano torna ad occuparsi delle cose di casa propria e lo fa con un turno di campionato davvero ad alta tensione.

La giornata che si apre nella serata di venerdì 17 marzo vede in programma due match al cardiopalma di assoluto primo piano. Si parte domenica alle ore 18 con il derby della Capitale tra Roma e Lazio (tutte le indicazioni per guardarlo in TV e streaming le trovate qui), mentre quasi tre ore più tardi – nella splendida cornice dello stadio San Siro di Milano – scenderanno in campo Juventus e Inter nel posticipo delle ore 20:45.

Inter-Juventus, big match della 27esima giornata di Serie A: come guardarla in TV e streaming

Quello tra i bianconeri e i nerazzurri sarà l’incontro numero 234 della loro storia in tutte le competizioni. Il bilancio delle sfide tra le due squadre vede in vantaggio la Vecchia Signora con 108 vittorie, mentre la Beneamata ha trionfato in 58 occasioni. Gli altri 57 derby d’Italia sono terminati con un risultato di pareggio.

Nella stragrande maggioranza dei casi le due compagini si sono affrontate quando entrambe occupavano le posizioni più alte in classifica (parliamo a livello di sfide di Serie A), mentre quest’anno la Juventus arriva alla partita da settima in graduatoria, frutto dei 15 punti di penalità inflitti dalla giustizia sportiva per il caso plusvalenze : se, al termine del processo, i punti tolti venissero riassegnati, ad oggi salirebbe al secondo posto.

Chi invece lo occupa per davvero è proprio l’Inter, che però vede davanti a sé un distacco ormai incolmabile dal Napoli di Luciano Spalletti, ormai capolista indiscussa di questo campionato. La squadra di Simone Inzaghi può comunque consolarsi con un cammino più che soddisfacente in campo europeo, dove ha raggiunto i quarti di finale di Champions League a distanza di 12 anni dall’ultima volta (ora affronterà i portoghesi del Benfica).

La sfida valida per la 27esima giornata di Serie A fra l’Inter e la Juventus segnerà la fine di un periodo di fuoco per i club di tutta Europa: da lunedì infatti – dopo un tour de force di oltre due mesi – tutti i campionati subiranno uno stop di due settimane per lasciare spazio alle competizioni per le Nazionali. Dunque, il posticipo di domenica sera è una di quelle occasioni da non perdere prima di staccare fino al weekend dell’1 e 2 aprile.

Per vedere il derby d’Italia in programma nella serata di domenica 19 marzo (con calcio d’inizio fissato per le ore 20:45) basterà sintonizzarsi sulla piattaforma DAZN, unica a detenere i diritti per la messa in onda di tutte le 10 partite di ogni turno di campionato . E’ possibile collegarsi da pc, smartphone, tablet oppure tramite l’utilizzo di una smart TV.