Serie A, rush finale: dove vedere le partite in TV e streaming

Fonte: ANSA Serie A, rush finale: le partite in TV e streaming

Ancora due settimane di passione e la stagione 2022/23 del campionato di Serie A potrà dirsi ufficialmente conclusa. Mentre il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis continua a godersi la conquista del terzo scudetto della sua storia , negli ultimi 180 minuti di gioco verranno emessi gli altri verdetti ancora in palio: in particolare, l’attenzione di tifosi e appassionati sarà tutta concentrata sulla lotta per i piazzamenti che garantiscono l’accesso alle coppe europee (sono ancora disponibili due posti per la prossima Champions League) e sulla sfida per evitare la retrocessione in Serie B.

E così, mentre l’Inter di Simone Inzaghi si è già portata a casa il secondo trofeo della sua annata (quella Coppa Italia conquistata grazie alla vittoria in finale contro la Fiorentina, dopo il successo in Supercoppa dello scorso gennaio), le altre compagini sono pronte a darsi battaglia negli ultimi due turni del calendario, a partire dalla 37esima giornata che scatta venerdì 26 maggio con l’anticipo delle ore 20:45 per poi concludersi con il posticipo della domenica sera (sempre alle ore 20:45).

Serie A, alta tensione a 180 minuti dalla fine: tutte le info sulla 37esima giornata

Ed è proprio quest’ultimo appuntamento del fine settimana quello più atteso: infatti, nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena un classico del nostro calcio, con la Juventus di Massimiliano Allegri (che da poco ha ricevuto una nuova penalizzazione di 10 punti, scivolando così al 7° posto in classifica ) che ospiterà il Milan di Stefano Pioli, squadra che proprio grazie alla sentenza di condanna dei bianconeri è riuscito a risalire fino al 4° posto in graduatoria (l’ultimo che vale l’accesso alla fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie).

Andando a ritroso, due ore prima (nel posticipo delle ore 18) scenderanno in campo la Lazio (già certa della qualificazione in Champions League) e la Cremonese (già retrocessa). Due partite in programma anche alle ore 15 di domenica, con il Napoli che farà visita al Bologna e il Lecce – ancora in corsa per una salvezza al fotofinish – che andrà in trasferta sul campo del Monza. La giornata verrà aperta dall’anticipo delle ore 12:30, con l’Hellas Verona (altra squadra in lotta per rimanere in Serie A) che giocherà contro l’Empoli.

37esima giornata di Serie A: dove vedere tutti i match in TV e streaming

Ma, come detto, il penultimo turno di campionato scatterà già dal venerdì sera: ad aprire le danze la Sampdoria (già retrocessa) e il Sassuolo (che invece si conferma all’altezza della massima serie per il decimo anno consecutivo). Alta tensione si prevede per la giornata di sabato. Non tanto per il match tra Salernitana e Udinese (fissato alle ore 15, con entrambe i club già al sicuro), ma per il resto del programma.

Sempre alle 15 toccherà allo Spezia guadagnare preziosi punti salvezza contro il Torino. Poi sarà la volta di Fiorentina e Roma, che alle ore 18 promettono di regalare emozioni, anche se entrambe verranno inevitabilmente distrette dalle rispettive finali europee (i giallorossi in Europa League e i viola in Conference, con entrambe le partite visibili live sulla piattaforma DAZN ).

Infine, ci sarà aria di scintille anche tra Inter e Atalanta, che si affrontano nell’anticipo del sabato delle ore 20:45. Il match non potrà essere preso sottogamba da ambo le parti, visto che il quarto posto non è ancora stato assegnato. Quella di San Siro sarà una delle 3 partite di giornata che anche Sky – oltre a DAZN – trasmetterà in chiaro per i propri abbonati: le altre due sono Sampdoria-Sassuolo ed Hellas Verona-Empoli.