Serie A, subito il big match Inter-Napoli: dove vedere la partita

Fonte: Ansa Serie A, subito Napoli-Inter: dove vedere la partita

Dopo la lunga sosta per le Nazionali che ha permesso lo svolgimento dei Mondiali in Qatar nelle ultime settimane dell’anno, ora i campionati nazionali di tutta Europa hanno rialzato la saracinesca e sono pronti a riprendere il calendario. Quella che si apre con l’arrivo del 2023 sarà una seconda parte di stagione intensa, densa di appuntamenti, in cui tutti i club del Vecchio Continente dovranno gestire al meglio emozioni ed energie per arrivare nella condizione migliore alla prossima primavera.

E così, mentre un mostro sacro come Cristiano Ronaldo saluta il calcio che conta per accasarsi in Arabia Saudita (con un contratto di due anni e mezzo e un ingaggio mai visto prima nella storia dello sport), milioni di tifosi e appassionati sono pronti a riaccendere la TV e a tifare per la propria squadra del cuore. In Italia, la Serie A riapre i battenti con una vera e propria scorpacciata di incontri: mercoledì 4 gennaio è in programma lo svolgimento di tutto il 16° turno di campionato (con tutte le 10 partite visibili in esclusiva solo su DAZN).

Tutto pronto, riparte la Serie A: come guardare tutti i match della 16° giornata in TV e streaming

A dare il benvenuto al nuovo anno saranno i campioni in carica: alle ore 12:30 – in concomitanza con Sassuolo-Sampdoria – il Milan di Stefano Pioli farà visita ad una Salernitana a caccia di punti salvezza. Un match ostico per i rossoneri, impegnati nella rincorsa al Napoli capolista, distante ben 8 punti in classifica.

Dopo pranzo (ore 14:30) sarà la volta dell’Atalanta di Giampiero Gasperini, impegnata in casa dello Spezia e desiderosa di proseguire il cammino nei piani alti (al momento è sesta). Alla stessa ora il Torino ospiterà un’Hellas Verona ultimo in classifica e con gravi problemi di organico.

Ad accompagnare il pomeriggio ci penseranno le squadre della Capitale, entrambe impegnate alle ore 16:30. La Roma di José Mourinho (in fermento per il rientro di Dybala) riceverà la visita del Bologna, mentre la Lazio di Maurizio Sarri, quarta in classifica, affronterà la trasferta di Lecce.

San Siro alza il sipario, Inter alla caccia del Napoli: dove vedere la partita in TV e streaming

Ce ne sarebbe già a sufficienza per dirsi soddisfatti, se non fosse che piatto forte di giornata è previsto per le ore serali. Ad orario aperitivo la nuova Juventus del post Agnelli (ancora sotto indagine per il caso plusvalenze e i bilanci non chiari) sarà di scena a Cremona, mentre la Fiorentina riceverà la visita del Monza (fischio d’inizio fissato per le ore 18:30).

Per iniziare al meglio il 2023 non poteva mancare il posticipo tra le prime della classe. Nella magica atmosfera dello stadio San Siro di Milano, il Napoli sempre più lanciato in vetta se la vedrà con un’Inter desiderosa di riscatto e ancora convinta di poter rimontare gli 11 punti di distacco che la separano dai partenopei. La squadra di Simone Inzaghi, che in attacco ritrova Romelu Lukaku e un Lautaro Martinez campione del mondo, potrà contare sul supporto di oltre 80mila tifosi. Dunque, sveglie puntate alle ore 20:30 (stesso orario di Empoli-Udinese): lo spettacolo è assicurato.