Caccia al biglietto per City-Inter: quanto costa e i voli

Fonte: ANSA L'esultanza dei calciatori dell'Inter

La febbre da Champions League sembra non finire mai a Milano, soprattutto sponda nerazzurra dopo che l’Inter di Simone Inzaghi ha avuto la meglio nel doppio confronto contro il Milan di Stefano Pioli conquistando l’accesso alla finale di Istanbul. Una febbre che ha una sola cura che porta, appunto, alla finale del prossimo 10 giugno all’Ataturk dove i rossoneri hanno brutti ricordi e la Benamata, invece, vuole costruirne di nuovi e belli.

Sul cammino per il ritorno della coppa dalle grandi orecchie in Italia a 13 anni di distanza, vinta proprio dall’Inter, ci sarà il sontuoso Manchester City che nell’altra semifinale ha battuto il Real Madrid con un 5-1 aggregato (1-1 e 4-0) che fa tremare le gambe ai nerazzurri. Ma in sfida secca tutto può succedere e nessuno vuole perdersi la finale. Ma quanto costano i biglietti e quanti ne ha a disposizione l’Inter?

Quanto costano i biglietti della finale

Partiamo dai numeri di base per cercare di capire, successivamente, quanti potranno essere i fortunati tifosi nerazzurri a poter assistere da vivo alla finale di Champions League di Istanbul. Lo stadio della capitale turca scelta per l’appuntamento finale della massima competizione europea per club è l’Ataturk Olympic Stadium, noto come Ataturk, che di solito ospita le partite della nazionale ottomana e in campionato è la casa del Karagümrük di Andrea Pirlo.

Si tratta di una struttura da oltre 76.000 posti che, per l’occasione, verranno divisi tra tifosi dell’Inter e quelli del Manchester City. Ma attenzione, ciò non significa che i biglietti a disposizione saranno 38.000 a testa, anzi. Infatti la Uefa ha riservati 47.000 tagliandi per i tifosi “neutrali”, biglietti venduti fino al 28 aprile, ma che poi andranno a sorteggio. Il biglietto, infatti, verrà assegnato non secondo l’ordine di richiesta ma con un’estrazione.

Calcoli alla mano ne resterebbero quindi 29.000 circa che saranno divisi tra i nerazzurri e i citizens. Nei prossimi giorni l’Inter e il City faranno partire le vendite, con i costi che verranno comunicati successivamente. Ma è difficile che i prezzi si discostino da quelli scelti dalla Uefa che ha optato, in vista di questa finale, su quattro diverse categorie di ticket:

Categoria 1: 680 euro ;

; Categoria 2: 490 euro ;

; Categoria 3: 180 euro ;

; Categoria 4: 70 euro.

Quando i biglietti saranno messi in vendita ci sarà ovviamente la corsa per aggiudicarsene uno, ma non sarà l’unica spesa che i tifosi dovranno affrontare.

Voli alle stelle per Istanbul

Ci focalizziamo principalmente, data la presenza di un’italiana in finale, sulla situazione dell’Inter e dei suoi tifosi. Al triplice fischio della semifinale vinta contro il Milan, diversi sono stati i tifosi nerazzurri che sono corsi sui siti di tante compagnie aeree per cercare di prenotare un volo per Istanbul e la sorpresa è stata tanta.

Le compagnie, infatti, non si sono di certo fatte trovare impreparate all’appuntamento, con prezzi per la tratta Milano-Istanbul schizzati alle stelle. Per un viaggio diretto dalla città meneghina alla capitale turca, infatti, vengono infatti registrate cifre che toccano i mille euro.

Insomma, una spesa non da poco che di certo non tutti possono permettersi. Ecco allora che ci sono ipotesi con scalo, con viaggi di 10-12 ore, o addirittura le più scomode ma convenienti come il viaggio in pullman o addirittura in auto. Ma con una finale in ballo di certo chi riuscirà a conquistare un biglietto non si tirerà indietro nell’andare all’avventura.