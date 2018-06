Startup in Italia: dove sono e dove trovano i soldi secondo Bankitalia

editato in: da

Le startup sono un fenomeno sempre più diffuso in Italia. Negli ultimi anni il tasso di apertura e fondazione di una impresa innovativa è cresciuto a ritmo sostenuto.

Servono alcuni dati per capire il fenomeno ed è Bankitalia a fornirli: nella sua Relazione annuale analizza infatti i dati delle aziende iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese. Al 31 dicembre 2017 si calcolavano 8.391 startup, che coinvolgevano complessivamente circa 35 mila soci e impiegavano 11 mila dipendenti. Delle più di 8 mila startup, il 77% sono attive nel settore dei servizi, mentre il 20% opera nel settore industriale in senso stretto.

Le startup però sono anche giovani: i dipendenti per la maggior parte assunti a tempo indeterminato hanno un’età media inferiore ai 34 anni. Secondo un sondaggio del Mise nel 2016, la maggior parte di queste startup ha realizzato prodotti e servizi innovativi di tipo incrementale; inoltre hanno sostenuto spese di ricerca e sviluppo pari al 47% dei costi annui, in media.

Di queste imprese, il 58% ha come unica fonte finanziaria risorse proprie, mentre il 25% utilizza anche prestiti bancari e solo l’11% ha ricevuto finanziamenti anche da fondi di venture capital. Tra gli imprenditori, un quinto si dichiara insoddisfatto delle risorse finanziarie a disposizione dell’impresa, mentre la maggior parte non sembra aver mai cercato finanziamenti di società di venture capital o di altre istituzione. La gran parte delle imprese non ha nemmeno creato campagne di raccolta di capitali di rischio attraverso portali online, tramite il cosiddetto equity crowdfunding. La nota positiva è che il tasso di sopravvivenza delle imprese innovative è pari al 97% dopo un anno e al 90% dopo cinque anni dalla nascita: risulta superiore al tasso che si registra in media per tutte le nuove imprese.

Se guardiamo nel dettaglio l’11% che ottiene fondi dai venture capital, il maggior numero di operazioni di questo tipo si concentrano in Lombardia con il 37% (nel 2016 erano al 33%). Segue poi il Lazio con il 23% e l’Emilia Romagna con il 9%. Il nord è in crescita costante, mentre il centro frena e il sud risulta stabile a bassi livelli. Per quanto riguarda i settori, informatica e telecomunicazioni sono quelli più interessanti per gli operatori delle venture capital: ricopre infatti il 39% grazie alle applicazioni web e mobile. In crescita c’è anche il terziario avanzato con il 16% e il fintech, i servizi finanziari con il 12%.