730: come funziona la detrazione delle spese universitarie nel 2018

L’art. 15, co. 1, lett. e) del TUIR prevede una detrazione IRPEF del 19% sulle “spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”.

Per l’anno 2017, le spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio, sono state fissate dal DM 28 dicembre 2017 negli importi massimi seguenti:

Nord:

Medica € 3.700

Sanitaria € 2.600

Scientifico-tecnologica € 3.500

Umanistico-sociale € 2.800

Centro:

Medica € 2.900

Sanitaria € 2.200

Scientifico-tecnologica € 2.400

Umanistico-sociale € 2.300

Sud e Isole:

Medica € 2.900

Sanitaria € 2.200

Scientifico-tecnologica € 1.600

Umanistico-sociale € 1.500

Esempi di spese sulle quali spetta la detrazione IRPEF sono le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria e le tasse universitarie, per iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena, per la frequenza a corsi singoli finalizzati o meno all’ammissione ad un corso di laurea magistrale (compresa l’imposta di bollo), per trasferimenti di ateneo e passaggi di corso, per ricongiunzioni di carriera.

Per le spese sostenute per i corsi universitari all’estero occorre far riferimento agli importi definiti dal DM di cui sopra, con riferimento all’area disciplinare del corso e all’area geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente (Circ. Agenzia Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016).

Le spese sono detraibili anche se sostenute per familiari a carico.

