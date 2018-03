Criptovalute: Roberto Escobar lancia Dietbitcoin per eludere la Cia

editato in: da

In principio erano i Bitcoin. Poi, le criptovalute hanno iniziato ad affacciarsi sul mercato, una dopo l’altra. Ognuna, con uno scopo ben preciso: effettuare donazioni benefiche, tutelare i diritti dei fotografi, addirittura pagare contenuti pornografici. Notizia recente è che persino Roberto Escobar, fratello di quel Pablo Escobar re del narcotraffico catturato e ucciso nel 1993, ha deciso di lanciare la sua criptovaluta, DietBitcoin.

Sul sito internet della moneta virtuale, Roberto Escobar ha pubblicato un pdf scaricabile di 281 pagine, che spiega come è arrivato a quella decisione. Il riassunto è contenuto in questa sua dichiarazione: «Sono la prima persona al mondo, Roberto De Jesus Escobar Gaviria, a dichiarare pubblicamente che Bitcoin è stato creato dal governo americano, e non sarò l’ultima persona a sostenerlo. Il mondo si sveglierà. Si accorgerà che l’hanno creato loro. Ma quando lo farà sarà troppo tardi, perché la CIA avrà già venduto tutte le sue monete, e distruggerà il valore di Bitcoin. Ecco perché sto creando la mia criptovaluta».

Ma come funziona, la DietBitcoin? Il concetto è quello della ICO (Initial Coin Offering). Ci sarà una prima fase in cui verranno proposti 300.000 gettoni, al prezzo di 2 dollari l’uno. Seguiranno altri 300.000 gettoni, a 100 dollari l’uno, e una tranche finale da 400.000 gettoni al prezzo di 1000 dollari ciascuno.

Con la criptovaluta di Roberto Escobar, però, non è che ci si possa fare molto. Lui invita a scommettere su quella moneta, perché oggi costa poco e un giorno prenderà il posto di Bitcoin. Ma è, per l’appunto, una scommessa. Non è neppure l’unica cosa che dice (anzi, che scrive). Il fratello del ricchissimo narcotrafficamente e politico colombiano sostiene di aver ricevuto “istruzioni” da Satoshi Nakamoto, l’inventore dei Bitcoin. Ma di aver capito che non esiste nessun Nakamoto: si trattava, secondo lui, di una sceneggiata del governo americano per intrufolarsi nella sua società, la Escobar Incorporated. Perché puntare sui suoi DietBicoin, dunque? Per non far rintracciare i propri acquisti dagli americani. Almeno a sentire Roberto Escobar. Vincerà la sua sfida al Bitcoin?