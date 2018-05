Facebook vuole creare una propria criptovaluta?

editato in: da

Dopo essere state rivalutate dai mercati azionari, le criptovalute sono “tornate di moda”. E, a quanto pare, anche Facebook ha fiutato l’affare.

Lo scandalo Cambridge Analytica ha dato un bello scossone a Facebook. Milioni di persone si sono rivoltate contro il social network creato da Mark Zuckerberg accusandolo di aver rubato i loro dati per scopi commerciali, e si sono cancellati in massa. Dopo questo affondo, Facebook doveva tentare la risalita: e, per farlo, sta mettendo in cantiere numerosi progetti per ridare linfa – e sostenere a livello economico – il social più grande del mondo. Il primo è stato “Dating”: Zuckerberg ha annunciato che presto Facebook avrebbe lanciato un’app per trovare l’amore. Una sfida diretta a Tinder, la regina degli incontri online, cui Facebook vuole chiaramente scippare il primato in quest’ambito. E adesso? Dopo le love story, il settore più caldo è certamente quello delle criptovalute.

Negli ultimi mesi le criptovalute – Bitcoin sopra tutte – sono passate da un estremo all’altro. Le sue oscillazioni hanno fatto tremare i mercati di tutto il mondo, e attirato i pareri degli analisti finanziari più illustri. Adesso però, queste monete virtuali stanno vivendo un periodo di rinnovato splendore, e persino i più scettici stanno investendo in quest’ambito. Gli ultimi rumors vogliono che anche Mark Zuckerberg stia pensando di creare una criptovaluta di Facebook. Il motivo di queste voci si trova nella frase che l’uomo ha detto a diverse testate giornalistiche: «Facebook sta esplorando modi per sfruttare la potenza della tecnologia blockchain». Parole che sembrano non lasciare spazio a dubbi e che rivelerebbero le vere intenzioni del social network.

Già qualche anno fa, Facebook aveva tentato di creare una moneta virtuale per acquistare dei pacchetti per giocare online in applicazioni come “Farmville”. Questi “soldi” però, non ebbero molto successo e furono ritirati dal social appena qualche mese dopo.

Ultimamente sempre più società, aziende e start up stanno investendo nelle criptovalute. Alcune hanno successo, altre meno: ma di certo una moneta lanciata da Facebook potrebbe riscuotere abbastanza fiducia, tanto da convincere le persone a comprarla. Per adesso è solo un progetto pensato per il lungo periodo e non accadrà nell’immediato: ma di certo c’è che qualcosa si muove nell’aria.