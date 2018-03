Ethereum, Etherisc è la prima assicurazione su blockchain

editato in: da

I bitcoin rivoluzioneranno il mondo? Lungi dallo spingerci troppo lontano con la mente – in un futuro distopico e futurista dove tutto è informatizzato e governato dalle macchine –, qualcosa si sta muovendo. E sono molte le imprese che guardano alla tecnologia blockchain e al mare delle criptovalute. Un esempio? Il settore delle assicurazioni.

Il mondo e la tecnologia evolvono, i pagamenti sul web sono sempre più veloci, i soldi di carta diventano criptovalute e, come nei migliori film di fantascienza – iniziano a nascere persino le criptocittà. Era questione di tempo prima che le imprese e i grossi settori dell’industria economica iniziassero a guardare al sistema della blockchain e ai bitcoin con interesse, cercando di sfruttare le possibilità di guadagno e svecchiamento che questi offrono. È il caso questo di Etherisc, startup tedesca che vuole essere la prima assicurazione decentralizzata a fondarsi su Ethereum, una blockchain pubblica con funzionamento simile a quella di Bitcoin.

«Il settore assicurativo è obsoleto e pieno di frustrazioni e conflitti di interesse – ha dichiarato Stephan Karpischek, fondatore di Etherisc – Le persone e le imprese hanno, da anni, richiesto un processo assicurativo trasparente, affidabile e immediato. Etherisc sta sfruttando la tecnologia blockchain per rispondere alla domanda del mercato e riportare l’assicurazione alle sue radici come rete di sicurezza della società. La piattaforma decentralizzata di Etherisc modernizzerà il settore assicurativo riportando i valori di vecchia data di trasparenza, efficienza ed equità, che in qualche modo si sono persi durante il percorso».

Come farà Etherisc a usare Ethereum nel settore delle assicurazioni? Visto che questa è un’esperienza unica nel suo genere, non è dato saperlo con certezza. Ma è probabile che l’azienda punti a rendere più efficiente l’acquisto e la vendita, realizzando tutta una serie di applicazioni decentralizzate e utilizzando gli smart contract caratteristici del sistema Ethereum.

La tecnologia blockchain è stata usata e modificata nel corso degli anni per la creazione e lo scambio di nuove criptovalute. Come potrà applicarsi anche ad altri settori, è al vaglio degli studiosi e – soprattutto – degli imprenditori. Che vogliono rivoluzionare il settore industriale avvalendosi dei più moderni meccanismi di scambio e compravendita.