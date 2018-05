Bitcoin, arriva anche il gioco di carte sulle criptovalute

editato in: da

La febbre da bitcoin continua e tra criptovalute che copiano la lira e monete digitali che promettono di risanare l’economia, ora arriva anche il gioco.

Eh sì, perchè Two Stupid Investors, vero nome degli sviluppatori, hanno creato un gioco di carte chiamato “Bitcon: The Crypto Card Game“. Il gioco è stato lanciato tramite una campagna di crowdfounding su Kickstarter ed è stato progettato per replicare gli investimenti in bitcoin.

Brandon e Sam, questi sono i nomi dei Two Stupid Investors, avevano inizialmente pensato ad un gioco scherzoso, poi però hanno deciso di sviluppare un gioco di strategia. Insomma, con i bitcoin non si scherza. “Il gioco è stato costruito e testato da persone che hanno familiarità con gli investimenti in criptovalute e bitcoin” hanno spiegato gli sviluppatori.

Il vantaggio principale del gioco è che intrattiene senza far sentire in colpa: i giocatori insomma non devono sudare per ottenere Bitcoin e fare investimenti. Tuttavia, gli sviluppatori avvertono che “Bitcon: The Crypto Card Game” non è così semplice come può sembrare. “Sebbene sia facile imparare e giocare subito, richiede strategie e tattiche complesse e si arricchisce di esperienze in cui devi pensare in anticipo alle mosse per proteggerti e far perdere i tuoi avversari”.

Gli sviluppatori non sono però dei malati di Bitcoin e investimenti in criptovalute, anzi si ritrovano a prendere poco sul serio chi invece ha fatto azioni estreme solamente per investire in Bitcoin. Hanno infatti affermato che “se ti piacciono i giochi di strategia a ritmo veloce, se ridi alle persone che hanno venduto la loro casa per comprare Bitcoin, o se semplicemente vuoi mostrare alla nonna come perdere tutti i tuoi soldi online, allora compra Bitcon, The Game”. Proprio le azioni estreme fatte dalle persone solamente per investire in criptovalute sono state la molla che ha spinto Brandon e Sam a creare il gioco.

In particolare, il punto di svolta del progetto è stato quando un amico comune ha usato il prestito universitario del governo di 7 mila dollari per investire in Bitcoin. “Così abbiamo deciso (…) di creare questo gioco pazzo. Ora puoi perdere tutti i tuoi soldi, senza perdere tutti i tuoi soldi! “.

“Bitcon: The Crypto Card Game” è disponibile su Kickstarter; ha un obiettivo iniziate di 10 mila dollari australiani. Gli sviluppatori hanno detto che il progetto verrà realizzato solo se la campagna raggiungerà l’obiettivo entro il 22 giugno 2018.