Workshop Cooperazione Industriale Italia – Repubblica Ceca

Il 31 maggio 2018, su richiesta dell’Ambasciata della Repubblica Ceca, si svolgerà presso l’ASI un workshop con l’obiettivo di favorire la cooperazione industriale tra l’Italia e la Repubblica Ceca in ambito spaziale, dopo il successo delle precedenti edizioni 2013 e 2015. La delegazione ceca, guidata dall’Ambasciatrice Hana Hubáčková, insieme ad un rappresentante del Ministero dei Trasporti, ente competente per le attività spaziali, vede la partecipazione anche di circa 10 imprese e dell’Associazione di categoria, la Czech Space Alliance. L’evento prevede un’intensa agenda di incontri business to business, organizzati dalle associazioni italiane di categoria, AIAD, AIPAS e ASAS, a cui prenderanno parte le imprese sia italiane che ceche. Obiettivo della giornata è valutare le opportunità di cooperazione industriale, che rientrano o potranno rientrare nell’ambito dei programmi ESA o nel contesto UE. La lingua ufficiale del workshop è l’inglese. —Modalità di Partecipazione Le imprese interessate a partecipare possono mettersi in contatto con l’ASI entro il 23 maggio 2018. I riferimenti sono: Caterina De Fano – caterina.defano@est.asi.it – 06/8567478 Rosa Maria Parrella – rosa.parrella@est.asi.it – 06/8567658 Comitato organizzatoreIl comitato organizzatore è composto da, Caterina De Fano, Rosa Maria Parrella, Silvia Ciccarelli e Walter Piperno.