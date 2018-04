Workshop colonizzazione Marte

editato in: da

Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, con il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Italiana, organizza il workshop “Esplorazione e Colonizzazione del pianeta Marte: scenari operativi e strategia nazionale”. L'evento si terrà presso la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana, in via del Politecnico a Roma, il giorno 7 Maggio 2018, dalle ore 8:30, secondo il programma pubblicato in calce. Il meeting sarà occasione di confronto con la comunità scientifica in merito ai risultati degli esperimenti di esplorazione e colonizzazione già conclusi e alle future attività necessarie alla colonizzazione del pianeta Marte. Il grande interesse verso l'esplorazione planetaria, in particolare, di Marte richiede la realizzazione di infrastrutture per la sperimentazione e la verifica a terra dei sistemi e delle tecnologie necessarie.Nel panorama internazionale, sono già presenti infrastrutture di ricerca destinate allo sviluppo di tecnologie per l'esplorazione marziana. Queste sono però caratterizzate da limiti operativi, di performance e da ridotte dimensioni delle camere di prova. In tale contesto di ricerca e sperimentazione, il CIRA ha elaborato il Flagship Program “MARS”, nell’ambito del quale, ed in sinergia con gli stakeholder nazionali, intende progettare, realizzare e gestire una facility integrata in grado di raccogliere, in un unico sito, molteplici infrastrutture avanzate, orientate all’esecuzione di test funzionali alle future missioni di esplorazione e colonizzazione. Gli obiettivi del Workshop, dunque, sono: – presentare alla comunità scientifica, ed agli utenti il Programma Flagship MARS; – presentare alcuni risultati raggiunti nell’ambito di esperimenti presso la Stazione Spaziale Internazionale, e dagli analogue terrestri nonché le future attività in ambito Exo-Mars;- recepire dagli stakeholder, anche sulla base di tali risultati, ulteriori requisiti per indirizzare la progettazione della facility; – identificare, insieme con gli stakeholders, ulteriori aree tecnologiche da investigare per le future missioni di esplorazione e colonizzazione; – creare sinergie con altre facility esistenti. Il workshop è rivolto a quanti, tra industrie, centri di ricerca e università, sono interessati alle tematiche dell’esplorazione e colonizzazione planetaria con particolare attenzione alla colonizzazione di Marte; nonché agli sviluppi tecnologici connessi.Per partecipare all’evento è necessario iscriversi entro il 2 maggio 2018. Il form di registrazione è disponibile sul sito del CIRA, cliccando qui. Particolari esigenze e richieste potranno essere indirizzate a eventi@cira.it I partecipanti potranno parcheggiare l’auto nel parcheggio della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Tor Vergata (sito a circa 300 metri dall’ingresso dell’ASI).