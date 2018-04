editato in: da

Per celebrare la Giornata Mondiale della Sicurezza 2018, dopo i successi delle precedenti edizioni, anche quest’anno l’Agenzia Spaziale Italiana partecipa al roadshow nazionale Italia Loves Sicurezza 2018, organizzando l’evento "Uno Spazio tra Salute e Sicurezza" il prossimo 3 maggio, ore 9:30, presso l’Auditorium della sede ASI di Roma. Obiettivo della manifestazione è quello di diffondere una maggiore consapevolezza dei fattori che minacciano salute e sicurezza, non solo sui luoghi di lavoro ma anche in casa, per strada, a scuola per promuovere l’adozione di comportamenti più sicuri, in grado di ridurre le circa 1.000 morti all’anno dovute a incidenti sul lavoro riconducibili, principalmente, a comportamenti errati. Crediamo che la strategia per raggiungere questo scopo sia arrivare al cuore delle persone, impiegando strumenti di comunicazione non convenzionale ed emotivamente più diretti. Uno di questi linguaggi è sicuramente l’arte teatrale. Per questo ti invitiamo a vivere insieme la Giornata Mondiale della Sicurezza 2018 dove, tra l’altro, potrai assistere allo spettacolo "Il virus che ti salva la vita", di e con Silvia Cattoi e Juri Piroddi, della compagnia teatrale Rossolevante. Liberamente tratto da “Il libro che ti salva la vita”, “Il Virus che ti salva la vita” è uno spettacolo teatrale che – mescolando parole, movimento, musica e video – vuole offrire, con emozione e ironia, una galleria ricca di spunti di riflessione sul tema della Salute e la Sicurezza. L’evento è gratuito salvo registrarsi preventivamente al seguente indirizzo: https://uno-spazio-tra-salute-e-sicurezza-2018.eventbrite.it#ILS18