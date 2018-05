Tito e gli alieni, una nuova anteprima di #spaziocinema

editato in: da

(ASI) –

Il 4 giugno 2018, alle ore 21.00, sarà proiettato in anteprima presso l’Auditorium dell’ASI il nuovo film “Tito e gli Alieni” e vedrà la partecipazione di membri del cast e della produzione. Il film, diretto da Paola Randi, parla di un Professore (interpretato da Valerio Mastandrea) che da quando ha perso la moglie, vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada accanto all'Area 51.

Dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti, ma in realtà passa le sue giornate su un divano ad ascoltare il suono dello Spazio. Il suo solo contatto con il mondo è Stella (Clemence Poesy), una ragazza che organizza matrimoni per i turisti a caccia di alieni. La sua esistenza solitaria viene sconvolta dall'arrivo dei due nipoti da Napoli: Anita di 16 anni e Tito di 7, che il fratello Fidel (Gianfelice Imparato) gli ha affidato prima di morire. i due ragazzini, convinti di trasferirsi a Las Vegas, si ritrovano invece in mezzo al nulla, in balia di uno zio sconclusionato e depresso, in un luogo misterioso in cui si dice vivano gli alieni.

Ogni evento è aperto al pubblico, fino all’esaurimento dei posti disponibili in sala. Per prenotarsi, occorre compilare un form che verrà messo a disposizione, su questa pagina, di volta in volta. Modulo di prenotazione: registrati qui.