SpazioCinema In ricordo di Hawking

Per ricordare Stephen Hawking, morto in questi giorni a Cambridge all'età di 76 anni, l'ASI propone il film "La Teoria del Tutto" diretto da James Marsh e tratto dal libro "Verso l'infinito" scritto dalla ex-moglie. Il film racconta la storia del più grande e celebrato fisico della nostra epoca. All'età di 21 anni, Stephen Hawking (Eddie Redmayne, vincitore del Premio Oscar come migliore attore) brillante studente di cosmologia, viene colpito da una malattia terminale per la quale, secondo le diagnosi dei medici, gli sarebbero rimasti 2 anni di vita. Stimolato però all'amore della sua compagna di studi arrivò ad essere chiamato il successore di Einstein, oltre a diventare marito e padre dei loro tre figli.

Martedì, 27 marzo 2018Alle ore 21:00Seguirà breve dibattito.

Agenzia Spaziale ItalianaVia del Politecnico, snc (Tor Vergata)00133 Roma

