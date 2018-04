Spazio chiama terra – Samantha Cristoforetti e Amalia Ercoli Finzi

editato in: da

Due donne che hanno dedicato la loro vita alla scoperta dello spazio: sono Samantha Cristoforetti ed Amalia Ercoli Finzi, che il 10 aprile 2018, alle ore 18.00, saranno protagoniste dell'evento "Spazio chiama Terra" presso l'Auditorium del MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo – Via Guido Reni 4A – Roma). Samantha Cristoforetti, astronauta ESA e capitano dell'Aeronautica Militare, è stata protagonista della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana ed ha trascorso 200 giorni sulla Stazione Spaziale, in orbita a circa 400 chilometri dalla Terra. Amalia Ercoli Finzi, figura di spicco nell'ambito dell'ingegneria aerospaziale – anche a livello internazionale – è stata tra i protagonisti della missione Rosetta. L'incontro, che fa parte delle iniziative correlate alla mostra Gravity, sarà preceduto da un intervento introduttivo di Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI, e sarà moderato da Andrea Zanini, portavoce Presidente ASI e co-curatore della mostra. L'evento sarà trasmeso in diretta su Jack Contemporary Arts TV. Ingresso gratuito. Ulteriori informazioni sul sito del MAXXI, alla pagina dell'evento (cliccare qui).