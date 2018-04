Riunione informativa per il bando della Commissione Europea – Manifestazione di interesse per esperimenti IOD/IOV

editato in: da

Venerdì 20 aprile 2018 – dalle 9.00 alle 12:00 – presso la sede dell’ASI di via del Politecnico snc, Sala Cassini, si terrà una Riunione informativa sull’Announcement of Opportunity della Commissione Europea per “In orbit demonstration/validation (IOD/IOV) experiments – Call for expression of interest” (avviso qui), con l’obiettivo di fornire alla comunità spaziale italiana informazioni utili per la preparazione di eventuali espressioni di interesse da inviare alla Commissione Europea per proporre esperimenti per IOD/IOV.Con riferimento al testo riportato nel sito della Commissione Europea (cliccare qui), si anticipa che: – la Commissione Europea prevede di fornire gratuitamente agli esperimenti selezionati al termine del processo il servizio di lancio e finanziare separatamente la relativa piattaforma a quegli esperimenti ritenuti prioritari (attraverso il prossimo bando 2019 di H2020); – si chiede un TRL attuale preferibilmente 5/6 (per poter manifestare l’espressione di interesse) e per l’imbarco un TRL minimo 7; – non sono previsti fondi per la realizzazione dell’esperimento da testare in volo; – è il primo approccio per un processo che nei prossimi anni dovrebbe divenire sistematico da parte della Commissione Europea; – si pone in evidenza che ogni richiesta dovrà essere approvata dal National representative to the Space configuration of the Horizon 2020 Programme Committee. Alla riunione parteciperà anche un rappresentante della Commissione Europea. Date le tempistiche proposte dal processo, si richiede la registrazione nel più breve tempo possibile, compilando il form excel allegato (targa auto solo per chi intendesse parcheggiare all’interno) e inviandolo alla casella h2020spazio@asi.it e in copia a eleonora.muller@asi.it.L'evento potrà essere seguito anche in streaming su AsiTV, cliccando qui.