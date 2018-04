Primo volo supersonico per Virgin Galactic

editato in: da

Virgin Galactic torna a solcare i cieli. Ieri mattina la SpaceShipTwo VSS Unity, ha completato con successo il primo volo supersonico dopo il tragico incidente del 2014. La Vss Unity ha sorvolato il deserto del Mojave, in California a bordo del velivolo WhiteKnightTwo VMS Eve raggiungendo circa 14000 metri di quota. Dopo pochi secondi Unity ha acceso i motori staccandosi dalla navetta madre accelerando fino a raggiungere la soglia del Mach 1.87 in circa 30 secondi di propulsione del razzo. In questa fase, il motore ibrido costruito dalla Spaceship Company ha permesso a Unity di effettuare per la prima volta il volo supersonico.

Durante lo spegnimento del razzo, Unity ha continuato la sua corsa verso l’alto fino a oltre 25.000 metri di altezza prima di iniziare le manovre di discesa. Successivamente i piloti hanno aperto il sofisticato sistema alare che, grazie al suo design unico, permette il rientro del velivolo in modo affidabile, come un vero e proprio aereo comune. Il successo del volo, non può che sostenere gli ambiziosi programmi di Branson per il futuro tra cui figura la sperimentazione di voli suborbitali in accordo con Altec e Thales Alenia Space che prevede la costruzione di uno spazioporto sul suolo italiano. E non è tutto: il magnate inglese sembra inarrestabile e pianifica l’inserimento della sua Virgin Orbit nel mercato riguardante la fornitura di servizi di lancio per piccoli satelliti.