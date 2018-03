Nespoli torna a casa

editato in: da

(ASI) –

È iniziato da Torino il post-fligh tour italiano dell’astronauta Esa, Paolo Nespoli dopo la missione spaziale Vita dell’Agenzia spaziale italiana (Asi).

Il tour ha preso il via da Torino, città dello Spazio per eccellenza, dove l’astronauta ha visitato gli stabilimenti Altec e Thales Alenia Space, dedicati rispettivamente al supporto logistico alla Stazione spaziale internazionale e dove sono stati realizzati gran parte dei moduli abitativi della Stazione, incontrando tecnici e addetti ai lavori che hanno supportato la permanenza in orbita dell’astronauta.

A seguire per Nespoli, dopo la “conduzione” del Tg scientifico Leonardo della Rai, al fianco della giornalista Silvia Rosa Brusin, una tavola rotonda dal titolo “Lift Off. Parte il razzo della Space Economy” presso l’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo, con Fabio Massimo Grimaldi, presidente Altec, Roberto Battiston, presidente dell’Asi, Walter Cugno, vice Presidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space Italia, Vincenzo Giorgio, amministratore delegato Altec, Marco Boglione, presidente BasicNet, Licia Mattioli, vice presidente Confindustria, Tommaso Ghidini, head of the structures, Mechanisms and Materials Division dell’Esa e Mario Costantini, direttore generale Intesa Sanpaolo Innovation Center.