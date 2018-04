NanoRacks, Altec e Thales Alenia Space: nuove opportunità di business

editato in: da

(ASI) –

NanoRacks, Altec, e Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) intendono perseguire nuove opportunità di sviluppo relative alla Stazione Spaziale Internazionale. A tal fine, NanoRacks si appresta a mettere a disposizione il proprio personale presso il suo primo ufficio europeo situato presso la sede Altec di Torino .

L’ufficio fungerà da centro di sviluppo di nuove opportunità di business per i clienti europei e asiatici. I clienti internazionali potranno usufruire dei servizi NanoRacks end-to-end completi e di consulenze tecniche tempestive.

Le società forniranno insieme una serie di soluzioni end-to-end per facilitare l’accesso all’orbita terrestre bassa di clienti europei e asiatici, incluso hardware, software e servizi di terra. Bishop, il modulo airlock a uso commerciale di NanoRacks, verrà considerato parte del portafoglio prodotti di Altec e di Thales Alenia Space.

L’ufficio ospiterà anche il personale tecnico NanoRacks come richiesto per il completamento di Bishop, il modulo airlock a uso commerciale di NanoRacks.

“In Europa e in Asia esiste un mercato importante”- ha dichiarato Jeffrey Manber CEO di NanoRacks – “Ci stiamo organizzando con i nostri partner di Altec e Thales Alenia Space per ampliare il rapporto tra le nostre Società e per rimanere leader nell’uso della stazione spaziale commerciale a livello globale. “NanoRacks intende di avvalersi al più presto dell’esperienza di Altec e Thales Alenia Space per continuare la crescita esponenziale dell’ecosistema commerciale a orbita terrestre bassa”.

“Siamo molto orgogliosi di cooperare con NanoRacks nell’ambito delle opportunità della Stazione Spaziale Internazionale” – ha dichiarato Walter Cugno, Vice Presidente Esplorazione e Scienza a Thales Alenia Space – “Thales Alenia Space contribuirà a questo programma con oltre 40 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione di soluzioni ad alta tecnologia e continuerà a fornire, insieme a NanoRacks, quelle capacità per future opportunità di business in nuovi mercati”.

“ALTEC è molto orgogliosa di sostenere Nanoracks nell’utilizzo scientifico e commerciale della Stazione Spaziale Internazionale e di altre piattaforme in orbita bassa, attraverso la sua lunga esperienza nell’integrazione di payload, nella logistica, nella formazione, nelle operazioni e nel segmento di terra” – ha dichiarato Vincenzo Giorgio, Amministratore Delegato di Altec – “A tal fine, ALTEC è fortemente incoraggiata dall’Agenzia Spaziale Italiana ad incrementare il coinvolgimento delle industrie e dei centri di ricerca italiani”.

Il primo sforzo sarà un workshop congiunto a Torino pianificato per la fine del 208 per presentare il nuovo team e nello specifico, le opportunità di mercato che deriveranno dallo sviluppo dell’ airlock Bishop.