Main Belt Asteroids – Seminario su Dawn

Il 14 giugno 2017 si terrà presso la sala Cassini dell’ASI, alle ore 11.00, un seminario di Simone Marchi, uno dei Co-I della missione Dawn che lavora presso il Southwest Research Institute di Boulder in Colorado. Il seminario tratterà le tematiche scientifiche legate alla missione Dawn e in particolare come i risultati ottenuti abbiano cambiato la nostra visione dei processi di formazione del Sistema Solare. Chi fosse interessato a partecipare è pregato di scrivere un’e-mail all’indirizzo seminariodawn@asi.it, indicando nome, cognome ed estremi di un documento di identità.