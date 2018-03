IAF Spring Meeting

editato in: da

(ASI) –

Nell'annuale appuntamento primaverile dello IAF, l'Agenzia Spaziale Italiana ha partecipato a livello di IAF Bureau con Gabriella Arrigo (Responsabile Unità Relazioni Internazionali) al suo primo incontro in qualità di Vice Presidente IAF, con il mandato relativo alle “relazioni con la Scienza e l’Accademia e i Global Networking Forum (GNF). Arrigo è stata eletta dall’Assemblea Generale lo scorso ottobre ad Adelaide. Il Presidente ASI, Roberto Battiston, è stato tra i relatori dell’evento IDEA 3G per promuovere la diversità di genere, generazionale e geografica all’interno della comunità spaziale internazionale. Con lui il Direttore Generale ESA, il Presidente del CNES, il Chair DLR e altri rappresentanti di agenzia. Battiston ha partecipato ad un GNF sui risultati dell’International Space Forum svoltosi in febbraio 2018 a Nairobi, organizzato da ASI e IAF con il governo del Kenya (cliccare qui – a questo link il video). Con lui, on stage, il Presidente IAF, Jean-Yves Le Gall, e John Kimani, coordinatore della neo Agenzia Spaziale del Kenya.

Battiston è stato presente oggi anche ad un altro GNF, organizzato da JAXA, sui risultati dell’International Space Exploration Forum (ISEF-2), che si è svolto a Tokyo lo scorso 3 marzo, dove l’Italia e la Commissione Europea hanno candidato l’Europa ad ospitare l’ISEF 3 nel 2021.Come di consuetudine, durante i tre giorni a Parigi, l'ASI ha avuto una serie di incontri bilaterali e il 27 marzo ha firmato il primo accordo con Cipro (foto in basso a destra).Un incontro con l’Agenzia Spaziale del Sud Africa (SANSA) ha approfondito l’evento del Forum di Nairobi, seguita dalla visita al Broglio Space Center a Malindi. ASI e SANSA hanno concordato di finalizzare a breve un accordo bilaterale. Un incontro ASI- JPL ha passato in rassegna lo status della collaborazione bilaterale in corso. I prossimi incontri IAF a cui ASI parteciperà saranno, in maggio, 21-23, a Montevideo, la Global Space Applications Conference (GLAC) 2018 e in ottobre, 1-5, a Brema, l’International Astronautical Congress (IAC) 2018.