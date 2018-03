Catalogo Nazionale dell’Industria Spaziale 2018

editato in: da

Il Catalogo “Italian Space Industry 2018” è stato realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dall’Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane (ICE), in collaborazione con le Associazioni nazionali AIAD, AIPAS e ASAS. Il Catalogo si propone di favorire la visibilità del sistema industriale spaziale nazionale, sia per migliorare la cooperazione a livello internazionale sia per agevolare la promozione commerciale delle imprese, offrendo uno strumento quotidiano di lavoro per i professionisti nazionali ed esteri impegnati nei vari domini applicativi.A tale scopo il Catalogo verrà utilizzato in occasione dei principali eventi fieristici e scientifico‐tecnologici di settore e nel corso di eventi a carattere internazionale e nazionale. Il Catalogo viene aggiornato annualmente. La prossima edizione del Catalogo è prevista per gennaio 2019. A partire da settembre 2018 l’ASI pubblicherà nel proprio sito il relativo annuncio con le istruzioni per l’invio del materiale.