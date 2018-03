Cassini al MAXXI

editato in: da

In occasione del Project Science Group (PSG) della missione Cassini, in programmma in Italia, il MAXXI ospiterà l'8 marzo 2018 alle ore 18.00 un evento pubblico. L'iniziativa si colloca nell'ambito della mostra Gravity organizzata da MAXXI-ASI-INFN.La conferenza avrà per oggetto "La missione Cassini-Huygens – Una visione unica di un mondo lontano con l’Italia protagonista".Di seguito si riporta l'agenda dell'evento:18.00, Benvenuto Roberto Battiston, Presidente ASI;18.15, Anna Cassin “Cassini e il suo tempo”;18.35, Linda Spilker, JPL, Mission Project Scientist: “Cassini at Saturn: Science Highlights”;19.05, Enrico Flamini, ASI, Italian Program Manager: “Il ruolo dell’ASI nella Missione”;19.25, Luciano Iess, Univ. Sapienza, Radioscience Instrument Team “In caduta libera: Cassini e la gravità”;19.45, Marco Mastrogiuseppe, Univ. Sapienza, Radar Team “Titano visto dal Radar: laghi e dune”;20.05, Gianrico Filacchione, INAF, VIMS Team, “I colori di Saturno delle lune e degli anelli”;20.25, Conclusioni B. Negri, ASI, Responsabile Missioni Scientifiche.