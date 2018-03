Alberto Tuozzi vicepresidente GSA

editato in: da

Jean-Yves Legall è stato confermato, con voto unanime, alla presidenza del Consiglio di Amministrazione della GSA, l’Agenzia Europea per la Navigazione Satellitare. Il vertice, che si è svolto a Praga, ha segnato anche l'elezione a vicepresidente, anche questa all'unanimità, di Alberto Tuozzi, Responsabile dell’Unità Telecomunicazioni e Navigazione dell’Agenzia Spaziale Italiana.

“Mi congratulo per questo importante riconoscimento delle competenze di Alberto Tuozzi per un ruolo particolarmente rilevante per lo sviluppo dello spazio europeo e di Galileo” è il commento del Presidente dell'ASI, Roberto Battiston.

La GSA è responsabile della gestione operativa e dello sviluppo dei sistemi di navigazione satellitari per conto dell’Unione Europea, dal 2014 del sistema EGNOS (european geostationary navigation overlay service) e dal 2017 per Galileo.