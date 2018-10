X Factor: quanto guadagnano i giudici?

editato in: da

Da quando è iniziato X Factor sono molti a chiedersi quanto guadagnano quest’anno i giudici della trasmissione.

Seppur il nome del quarto giudice, che andrà a sostituire Asia Argento, non sia ancora stato ufficializzato ed in questi giorni ci sia una sorta di totonomi sui possibili artisti che potrebbero prendere il posto dell’attrice-regista, circolano già indiscrezioni in merito ai compensi dei 4 vip.

A differenza di quello che avviene in America, i guadagni non vengono svelati pubblicamente, quindi le cifre potrebbero essere poco esatte, ma sicuramente molto vicine al vero compenso. L’unica cifra che si conosce è, infatti, il premio finale del vincitore di X Factor, pari a 300 mila euro, cioè il valore di un contratto discografico con la Sony Music.

Nel corso delle varie edizioni, i compensi dei giudici che sono rimasti alla conduzione del programma sono sicuramente aumentati, in base soprattutto alla notorietà che hanno acquisito negli anni. L’esempio perfetto riguarda il rapper Fedez. Se nel 2014, nella sua primissima conduzione del programma nel ruolo di giudice, il suo compenso era pari a 500 euro a puntata (il giudice meno pagato della storia di X Factor), sicuramente i guadagni attuali sono superiori a 10 mila euro a puntata, superando Morgan che allora lo prese in giro per il suo basso cachet. Se all’epoca si vociferava che l’ex cantante dei BluVertigo guadagnasse 5000 euro a puntata, oggi Fedez prende almeno il doppio di lui. Da alcune indiscrezioni, sarebbe questa la cifra che il rapper guadagnerebbe da Sky, perché attualmente il valore di un semplice post sponsorizzato su Instagram di Fedez non è inferiore a quella cifra.

Per quanto riguarda gli altri giudici di X Factor 2018, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, quello che sappiamo è che sicuramente non guadagnano cifre inferiori ai 5000 euro a puntata che moltiplicati per 8, fanno 40 mila euro. A questa cifra vanno chiaramente aggiunti i soldi che vengono presi per le puntate quotidiane, per le selezioni e per l’impegno che ogni giudice mette nelle prove con i propri concorrenti.

Sicuramente fare il giudice di un talent show come X Factor è uno dei mestieri più ambiti della televisione, non soltanto italiana.