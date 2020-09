Voli cancellati, Antitrust indaga 4 compagnie aeree per pratiche scorrette

editato in: da

Ryanair, easyJet, Vueling e Blue Panorama sono sotto indagine dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per aver cancellato migliaia di voli senza che ci fossero più i requisiti di sicurezza anti-Covid a giustificare quelle misure. L’Antitrust italiana ha aperto le istruttorie per le politiche commerciali assunte in materia di coronavirus da ognuna delle quattro compagnie aeree, in particolare a partire da maggio.

Voli cancellati, Antitrust indaga 4 compagnie aeree: le accuse

L’imputazione principale mossa ai colossi dell’aria è di aver venduto biglietti “per servizi di trasporto aereo in seguito cancellati a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi”.

Non è l’unica accusa che l’Authority rivolge ai quattro vettori. Secondo l’AGCM “adducendo come motivo della cancellazione l’emergenza per la pandemia hanno offerto, in alternativa allo spostamento del volo, soltanto l’erogazione di un voucher anziché il rimborso del prezzo del biglietto già pagato, in possibile violazione dei diritti dei passeggeri previsti dal regolamento comunitario 261/2004”. E avrebbero agito inoltre senza che i passeggeri fossero a conoscenza delle loro prerogative: “Le compagnie aeree non hanno informato i consumatori sui diritti loro spettanti in caso di cancellazione” si legge nel richiamo ufficiale.

Nella nota mandata dall’Autorità alle compagnie aeree viene a tal proposito contestato “un servizio di assistenza oneroso e carente sia in relazione ai tempi di attesa sia alle modalità di contatto messe a disposizione dei passeggeri, costretti ad utilizzare esclusivamente un numero telefonico a sovrapprezzo, difficilmente raggiungibile”.

Voli cancellati, Antitrust indaga 4 compagnie aeree: le repliche

In risposta all’apertura delle istruttorie non si fanno attendere le repliche dei diretti interessati. “Dall’inizio della crisi dovuta al Covid-19 abbiamo sempre rispettato e continueremo a farlo le restrizioni di viaggio imposte dal governo”, ha comunicato Ryanair, la quale aggiunge: “Abbiamo agito nel pieno rispetto dei requisiti previsti dal regolamento comunitario e delle linee guida sui diritti dei passeggeri nel contesto della pandemia in relazione alle cancellazioni avvenute a partire da marzo 2020”.

“Ai clienti i cui voli sono stati cancellati – assicura infine la compagnia lowcost – sono state offerte tutte le opzioni in conformità con la normativa Ue, inclusi cambio volo gratuito e rimborsi in denaro o sotto forma di voucher”.

“Collaboreremo pienamente con le autorità durante le loro indagini — è l’impegno di easyJet —. Nel caso di un volo cancellato continuiamo a offrire ai nostri clienti la possibilità di modificare il volo, richiedere un voucher o ottenere un rimborso in denaro, sempre nel pieno rispetto della legislazione italiana ed europea”.

Il vettore britannico spiega come dall’inizio della pandemia sia stata “costretta a ridurre drasticamente il numero dei propri voli su tutto il suo network: in seguito alla completa sospensione delle sue attività per 11 settimane il vettore ha ripreso gradualmente le operazioni il 15 giugno con un programma molto ridotto. Purtroppo, le restrizioni di viaggio e le conseguenti misure di quarantena hanno avuto un impatto senza precedenti sull’intero settore”.

Infine anche Blue Panorama replica all’Authority garantendo la massima trasparenza: “Nello spirito di massima collaborazione con l’Agcm forniremo tutti i riscontri necessari consapevole di aver effettuato i rimborsi dovuti nel rispetto delle normative emergenziali”.

“Abbiamo sempre fatto tutto il possibile per poter fornire il miglior servizio di assistenza ai clienti per attenuare le conseguenze della Pandemia. Il vettore, infine, si è trovato costretto ad annullare la sua programmazione esclusivamente – assicurano – per cause derivanti dalle emergenze legate al Covid-19”.