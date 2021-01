Super Cashback, come e dove vedere la classifica per “vincere” 1.500 euro

editato in: da

Come ormai tutti sappiamo, il Cashback è una delle iniziative del Piano Italia Cashless previste dalla Legge di Bilancio 2020, che offre a tutti noi la possibilità di ottenere un rimborso in denaro in base agli acquisti che effettuiamo, entro un certo periodo e a titolo privato, con strumenti di pagamento elettronici.

Il Cashback si applica solo agli acquisti realizzati tramite dispositivi fisici presso i negozi che partecipano al programma, su territorio nazionale.

Dopo il Cashback di Natale e l’Extra Cashback di Natale, dal 1° gennaio è la volta del Super Cashback. Come funziona e in cosa è diverso dal precedente?

Come funziona il Super Cashback

In aggiunta al rimborso percentuale del 10% già previsto dal Cashback di Natale, nel Super Cashback i primi 100mila aderenti che, nel singolo periodo del programma, ad eccezione del periodo sperimentale con l’Extra Cashback di Natale, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico, hanno diritto a un rimborso speciale pari a 1.500 euro.

Avete quindi diritto al Super Cashback se rientrerete nei primi 100mila cittadini che hanno totalizzato, in un semestre, il maggior numero di transazioni con carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento. Sono validi gli stessi acquisti del Cashback e conta il numero di transazioni, non gli importi spesi: cioè in pratica un caffè vale quanto uno smartphone.

Cosa succede se più persone si collocano a pari merito in classifica? Per ottenere il Super Cashback avrà priorità chi per primo, in base alla marca temporale dell’ultima transazione, abbia totalizzato il numero di transazioni utili per l’ingresso in graduatoria.

Sottolineiamo che al termine di ogni periodo di riferimento il conteggio del numero di transazioni riparte da zero. Se avete già maturato il diritto a un Super Cashback durante un semestre, potete comunque provare a ottenere un ulteriore Super Cashback nei semestri successivi del programma.

I period del programma Cashback

Questi i periodi del programma:

1° semestre (1° gennaio 2021-30 giugno 2021) : Extra Cashback di Natale del 10% per un minimo di 10 transazioni

: Extra Cashback di Natale del 10% per un minimo di 10 transazioni 2° semestre (1° luglio 2021-31 dicembre 2021) : Cashback del 10% per un minimo di 50 transazioni a periodo

: Cashback del 10% per un minimo di 50 transazioni a periodo 3° Semestre (1° gennaio 2022-30 giugno 2022): Super Cashback di 1.500 euro, se tra i primi 100mila aderenti con il maggior numero di transazioni nel periodo.

Come e dove vedere la posizione in classifica

Ma come e dove vedere a che punto si è della classifica? Dal 1° gennaio 2021, dopo che si sarà raggiunta la soglia minima di transazioni, l’app IO ci dirà come cambia la nostra posizione in classifica per concorrere al Super Cashback.

La graduatoria si basa sul numero complessivo di transazioni effettuate con i metodi di pagamento elettronico attivati ai fini del Cashback.

Giorno dopo giorno, e ora che sono stati risolti i problemi, l’app IO mostra quante transazioni hanno effettuato il 1° e il 100millesimo utente in classifica, così da permettere di visualizzare il numero di transazioni richieste per entrare nella graduatoria e quanto ci manca per riuscire a scalarla.