Super Cashback 2021: come scoprire quanto si è in classifica

editato in: da

A dispetto dell’inizio “con handicap”, il programma cashless del Governo ha avuto un avvio tutto sommato buono. Secondo le cifre diffuse in giornata da Palazzo Chigi, il Cashback di Natale ha portato 5,6 milioni di italiani a iscriversi all’app Io, generando oltre 222 milioni di euro di rimborsi per 3,2 milioni di cittadini.

Nei primi otto giorni del 2021, poi, le cifre sono cresciute ulteriormente. Il numero di iscritti ha superato la soglia dei 6 milioni e sono state già registrate oltre 9 milioni di transazioni, per una media di oltre 1 milione di pagamenti con moneta elettronica e digitale al giorno. Performance che fanno presagire un ottimo Cashback 2021, con gli utenti “invogliati” anche dalla possibilità di portare a casa il Super bonus.

Cashback 2021, le novità rispetto a quello natalizio

Rispetto alla versione “speciale” appena conclusa, il Cashback 2021 introduce diverse novità. Ad esempio, per “sbloccare” il rimborso è necessario accumulare 50 pagamenti con moneta elettronica, e non 10 come accaudto nel corso del mese di dicembre. Inoltre, viene introdotto anche il “Super Cashback”, un meccanismo che tende a premiare gli utenti che effettuano maggiori pagamenti con carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico o digitale.

Ma come funziona il Super Cashback? Il sistema è molto semplice: i 100 mila cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni in ogni sememstre riceveranno un bonus di 1.500 euro, che va a sommarsi ai 150 euro del cashback “normale”. In questo modo, se un cittadino dovesse riuscire a entrare per due volte in “classifica”, riceverebbe fino a 3.300 euro di cashback nel corso del 2021.

Come scoprire quanto si è in classifica per il Super Cashback 2021

Va da sé che i milioni di utenti iscritti al programma – secondo i dati diffusi da Palazzo Chigi, a inizio 2021 sono già oltre 6 milioni – vorranno sapere quale sia la posizione in classifica e, di conseguenza, le possibilità di portare a casa il Super Cashback da 1.500 euro a semestre. Fortunatamente, per scoprirlo, non ci si dovrà affidare a chissà quali calcoli: basterà aprire l’app Io.

Con l’ultimo aggiornamento rilasciato sull’App Store e sul Google Play Store, gli sviluppatori della piattaforma hanno aggiunto un campo che indica quale sia la nostra posizione in classifica. Per scoprirla, sarà sufficiente aprire l’app Io, pigiare sull’icona “Portafoglio” e poi sul banner del cashback del primo semestre 2021. Qui, alla destra del numero di transazioni fatte, si trova l’indicazione della posizione in classifica.