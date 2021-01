Ristori 5, l’annuncio della ministra Catalfo sul Reddito d’emergenza

editato in: da

Rimasto in carica per gli affari correnti, in attesa di una risoluzione della crisi di governo, l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha ancora in ballo provvedimenti da portare a termine, a sostegno dei cittadini e dei settori dell’economia colpiti dagli effetti dell’epidemia da Covid-19, come il cosiddetto Decreto ristori 5. All’interno del quale, oltre agli aiuti per imprese e partite iva, sarà inserita anche la proroga del Reddito di emergenza per i mesi di gennaio e febbraio.

Ristori 5, proroga del Reddito d’emergenza: l’annuncio

Dopo giorni di ipotesi la conferma è arrivata dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, ospite a Radio Anch’io su Rai Radio Uno, che ha annunciato il rinnovo del Rem a supporto delle famiglie “che, a causa della crisi pandemica, non possono accedere al reddito di cittadinanza” e delle indennità dedicate al settore dello spettacolo.

Nell’intervista la titolare del dicastero del Lavoro ha tracciato un quadro a tutto tondo della situazione attuale dell’occupazione e sugli interventi a favore delle attività che hanno dovuto chiudere, a causa delle restrizioni per contenere i contagi da coronavirus, sottolineando la necessità di “correre” sull’approvazione delle misure.

Ristori 5, proroga del Reddito d’emergenza: il blocco dei licenziamenti

Durante il suo intervento in radio la ministra ha parlato anche a proposito dell’estensione del blocco dei licenziamenti, altro intervento decisivo per la salvaguardia in Italia di migliaia di posti di lavoro, affermando che “va prorogato perché il mercato del lavoro è ancora in sofferenza”